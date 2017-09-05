痛经的危害有哪些？妇科疾病中痛经是非常常见的一种，工作生活中很多女性都会受到痛经的干扰，这是很苦恼的一件事，关于痛经，济南艾玛妇产医院医生指出要到正规放心的医院进行诊治，那么，关于痛经，它的危害大吗？

痛经的危害有哪些？

1、影响夫妻生活：痛经是女性的子宫异常的明显表现，女性的子宫异常还会是阴道内表层细胞和分泌液有所减少，从而引起阴道萎缩及干燥不适等。所以在女性出现痛经的时候，在女性进行性生活的时候，痛经就会加剧，使女性对正常的性生活失去了兴趣，从而影响到女性的夫妻生活。

2、影响女性的受孕：济南艾玛妇产医院妇科医生表示，痛经不但会影响女性正常的生活和工作，同时也会导致不孕症的发生。据资料显示，在患上此病的女性患者们，有一般的患者都会出现不孕的情况。因此，一旦出现痛经的症状好及时到医院做相关检查和治疗，以免给自身带来不必要的伤害。

3、引发并发症：痛经往往是子宫内膜异位症、子宫腺肌症、子宫肌腺瘤等妇科疾病的潜在危机，它们是常常造成女性不孕的一个关键的因素。

4、其它危害：济南艾玛妇产医院妇科医生表示，痛经主要是女性气血失调，导致体内自由基异常活跃，从而会导致女性出现提前衰老的症状，特别是经期痛经的女性总是会出现面色灰暗、皮肤干燥及色斑等症状的出现。