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流产会导致宫颈囊肿？

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2017-08-30
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　　宫颈囊肿称为“子宫颈腺潴留囊肿”，是宫颈炎的一种。一般发生在宫颈炎愈合的过程中，在宫颈表面有很多腺体，腺体分泌的黏液对阴道有润滑作用。正常情况下，腺体分泌的黏液会经过开口自由留出，但当宫颈有慢性炎症时，宫颈组织水肿或宫颈糜烂愈合的过程中，新的上皮细胞覆盖在开口处或沿着腺管深入最终把腺管开口堵塞，导致腺管再产生的黏液无法流出，长期以往就形成了小的囊泡，也就是所说的宫颈囊肿。

　　流产会导致宫颈囊肿？

　　济南艾玛妇产医院妇科医生表示，导致宫颈囊肿有很多原因，流产也是其中一个。

　　导致宫颈囊肿的原因有以下三个。

　　1.性生活不洁。

　　在性生活中，很多女性没有认真的清洗外生殖器官，导致男性将细菌带入女性体内。女性在月经期进行性生活，也会导致宫颈感染，造成宫颈囊肿。

　　2.频繁的人工流产。

　　频繁的人工流产不仅会对女性是身体造成伤害，更有可能由于术后感染等因素造成女性宫颈受损，导致宫颈囊肿。做好避孕措施，是避免流产的好方法。

　　3.慢性宫颈炎。

　　宫颈囊肿不是独立的疾病，它是慢性宫颈炎的一种表现形式。在炎症愈合过程中，新的上皮细胞覆盖宫颈腺管口或深入腺管，将腺管口堵塞，这同样会引起宫颈囊肿。

　　流产对女性身体伤害巨大，不但会引发宫颈囊肿，还会导致其他的妇科疾病，女性在发生性行为的时候，应该做好避孕措施，避免流产。

　　关于宫颈囊肿或者避孕的其他问题，可以联系济南艾玛妇产医院妇科医生。

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