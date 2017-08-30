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女性不排卵的原因是什么？

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2017-08-30
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　　备孕者问：备孕有一段时间了，结果还是令人失望。为什么排卵试纸测不出排卵呢？是不是我的方法不对呢？

　　济南艾玛妇产科医生答：排卵试纸不能100%的准确，只能作为参考，不是确定有没有排卵的可靠依据。科学的方法是采用月经干净以后，进行B超检查，在B超里监测是否有排卵和卵巢、卵泡的发育的情况。

　　三种常见不排卵原因，明白了哪些可能的原因，然后再对症下药。

　　不排卵的原因之一：卵巢病变

　　如果无法自然排卵，要排查卵巢功能有没有出现了问题。女性朋友们都知道卵巢如卵子的家一样。如果有先天卵巢发育不全的女性、那么要特别注意自己是否有多囊卵巢综合症、卵巢功能早衰、卵巢肿瘤等这样的病症，因为这些都是会直接影响自己的正常排卵。

　　不排卵的原因之二：下丘脑-垂体-卵巢轴功能紊乱

　　月经周期的调节主要通过下丘脑、垂体和卵巢的激素作用来控制。就像一棵大树的主干生病了，那么树的枝叶也繁茂不起来。

　　济南艾玛妇产医院妇产科医生提醒：这个控制月经的系统常因工作上的压力和自己的不良情绪，而导致脑部功能失调，从而引起不排卵或排卵不正常。因此对于备孕女性来讲保持好心情是首先前提。

　　不排卵的原因之三：其他疾病

　　这个其他疾病实在太多。比如过渡节食、营养没跟上等容易引起内分泌失调，影响卵巢正常功能。当然还有其他全身性的疾病。只要备孕夫妻一方有疾病没有治好，得立即治疗，等身体治好再来备孕，这样才能孕育出一个健康可爱的宝宝。

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