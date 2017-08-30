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济南治疗输卵管堵塞有哪些方法呢？

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2017-08-30
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　　输卵管对于女性的生育起着非常重要的作用。它在女性的生殖系统中有着很重要的作用。而输卵管堵塞是造成女性不孕的因素之一，输卵管堵塞除了会导致不孕，还会引起痛经、月经不规律、下腹疼痛和其他一些妇科疾病的产生。那么，治疗输卵管堵塞有哪些方法呢？来听听济南艾玛妇产医院妇科医生的介绍吧。

　　输卵管堵塞的危害

　　1、输卵管造影

　　输卵管造影是一种微创手术，所选用的造影剂不同，也会有疼痛感。碘油造影有疼痛感，而碘水造影几乎没有疼痛感。输卵管造影可以了解子宫及输卵管是否有先天性畸形或者病理的存在。

　　2、输卵管通液术

　　如果堵塞不严重的话可以采取这种方法，月经过去三天后，注射生理盐水和抗生素，经输卵管通液导管注入宫腔。每隔一天一次，直到排卵期前停止治疗，可连续治疗2-3个月经周期。这种疗法虽然有疼痛感，但仍是多数医疗机构，医院所采用。

　　3、输卵管开腹手术

　　输卵管开腹手术虽然可以治疗输卵管堵塞，但是对输卵管内腔的堵塞没有太大的效果。X线的子宫输卵管介入复通方法才是有效的治疗方法。

　　4、输卵管腹腔镜手术

　　处理输卵管妊娠、输卵管出现伞端梗阻、输卵管附近出现粘连、输卵管有肿瘤的患者，可以采用输卵管腹腔镜手术。

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