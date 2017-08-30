如何诊断女性患子宫肌瘤？子宫肌瘤是一种良性费妇科肿瘤，很多女性朋友都有所了解。而往往子宫肌瘤前期不会有什么明显的症状，但是济南艾玛妇产医院妇科医生表示，如果发展到一定程度产生变异，那么就会严重威胁到女性的正常生活和工作，给众多女性患者带来了诸多困扰。具体大家请看以下介绍。

子宫肌瘤由多种原因导致，患有子宫肌瘤会给女性的健康带来很大的危害，因此女性要引起重视，当身体不适时应到医院进行检查。

1、白带增多：肌壁间和粘膜下子宫肌瘤，由于子宫腔增大和子宫内膜面积增加，子宫内膜腺体分泌增多。加上子宫肌瘤生长，使得盆腔血管充血，就造成了白带增多。有将近一半的子宫肌瘤病人有白带增多症状。

2、月经改变：月经改变是子宫肌瘤最常见的症状，表现为月经量比以前增多，月经期比以前延长，月经周期缩短，行经的次数频繁。

3、压迫症状：济南艾玛妇产医院妇科医生表示，由于子宫位于膀肌和直肠的中间，当子宫肌瘤比较大时，向前可压迫膀胱，引起尿急，排尿次数增多。有时还会由于肌瘤压迫膀胱，使尿不能排净而潴留在膀胱内引发炎症感染。

济南艾玛妇产医院引进的腹腔镜微创技术是理想的一种微创手术，治疗子宫肌瘤时不用切除子宫，只需在腹部开3个5毫米的小孔，即可在电视屏幕前获得比肉眼更清晰的图像，用特殊的手术设备和器械完成手术，伤口只需要创可贴即可覆盖。与传统手术相比不会在腹部形成明显的疤痕，且手术创口小、出血少、术后粘连少，受到广大子宫肌瘤患者的青睐。