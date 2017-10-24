核心提示：杭州看白癜风好的医院？白癜风有很多种的治疗方式，其中不同的治疗白斑的方式不同，患者在治疗后好转的情况也有区别。有些患者吃药抹药以后变黑，这是正常的吗？

杭州看白癜风好的医院？白癜风有很多种的治疗方式，其中不同的治疗白斑的方式不同，患者在治疗后好转的情况也有区别。有些患者吃药抹药以后变黑，这是正常的吗？

医院医生说：

正常情况下治疗白癜风部位，白斑旁边的皮肤不会变黑的，变黑是因为照射范围过大，没有遮盖好导致的，所以建议找到一家专业专治白癜风医院，这样的医院治疗仪器设备齐全，医生的临床手术治疗效果突出，不会有医疗事故出现。

专业专治白癜风医院值得信赖

308准分子皮肤激光治疗系统有针对的高能量照射提高了单次治疗的效果，减少了治疗次数，仅用7~10次治疗即可有效地激活酪氨酸酶，并且不会对正常皮肤造成伤害，避免了传统大面积治疗导致皮肤老化甚至癌变的风险。

传统疗法治疗白癜风等顽固性皮肤病至少要两年时间，而采用美国Xtrac308准分子激光治疗技术一个疗程即有明显效果，一般患者三个月左右就能达到康复或基本康复的目的，从而大大节省医疗费用。

杭州看白癜风好的医院？这并不是一种好事情，所以你在选择祛白的时候要谨慎，不要贪图便宜，以免上当受骗，措施治疗白癜风的好时机。祝你早点康复。