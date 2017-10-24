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在惠阳怀孕多久可以测出来

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2017-10-24
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核心提示：怀孕多久能够测出来？惠阳妇产医院的专家指出，停经6周左右的女性，有可能是怀孕了，此时就可以去做个尿妊娠试验或者B超检查，也可以自行去做早孕试纸检查。不过，如果你想早点知道自己怀孕没有

　　针对那些正在计划怀孕的未准妈妈来说，什么时候能够知道自己肚子中怀有小宝宝了，才是她们非常想知道的。在惠阳怀孕多久可以测出来？以下听听惠阳妇产医院的专家是怎么说的吧。

　　在惠阳怀孕多久可以测出来

　　专家解释，一般而言，女性如果在出现正常生活且没有任何避孕措施的前提下发生月经推迟一周左右还没来的情况，则可能是怀孕了。等到这个停经的情况还在继续，并发现自己想上厕所的次数多了，还头晕、恶心，甚至到了停经后第六周出现恶心呕吐等症状则很有可能就是怀孕到来的具体征兆。

　　怀孕多久能够测出来

　　惠阳妇产医院的专家指出，停经6周左右的女性，有可能是怀孕了，此时就可以去做个尿妊娠试验或者B超检查，也可以自行去做早孕试纸检查。不过，如果你想早点知道自己怀孕没有，月经推迟9~11天后去医院做个血HCG检查，结果一般就会出现了。值得注意的是，少数女性可能会因为体质特殊或者其他原因而患上宫外孕，这是比较危险的异常妊娠，建议怀孕早期做个B超检查确诊一下是否为宫内妊娠比较好！若还有不清楚的地方可以与我们的在线咨询医生详细了解。

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