核心提示：在惠阳怀孕45天能不能做无痛人流？惠阳玛莱妇产医院妇科医生介绍，在怀孕的35－55天之间，选择做无痛人流是可以的，也是较佳的人流时期。建议选择双腔减压可视无痛人流术

在惠阳怀孕45天能不能做无痛人流？惠阳玛莱妇产医院妇科医生介绍，在怀孕的35-55天之间，选择做无痛人流是可以的，也是较佳的人流时期。建议选择双腔减压可视无痛人流术，对子宫内膜伤害小。影响以后怀孕的可能会小很多。对于未生育过的女性是比较适合的。

在怀孕10周以内做人工流产为适宜。因为人工流产手术越早就越简单、越安全;反之，手术就复杂，手术后康复时间也就慢。怀孕45天正是人流的较佳人流时间，惠阳玛莱妇产医院做人流手术有普通人流，可视无痛人流和微管无痛人流，如果经济条件可以的话，建议选择双腔减压无痛人流，该手术是现在国际上先进的无痛人流手术方式，也是目前安全的无痛人流手术。

双腔减压护宫无痛人流术的技术优势：

1.有效避免手术中的宫血逆流，遏制子宫内膜异位症;

2.预防减少人工流产综合反应;

3.减少出血，减轻受术者的疼痛感了;

4.可防止交叉感染和性疾病的传播。

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