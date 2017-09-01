A.O.史密斯：节水、滤芯寿命长是净水行业发展趋势

核心提示：经过多年的沉淀和升级，用户对净水机的需求慢慢从家庭普及到品质提升的转变。从选择微滤、超滤到过滤精度更高的反渗透技术，从储水型到即滤型的转变，京东也准确洞察到消费者对饮水的极致安全以及即滤新鲜的需求，对平台在售的净水品牌进行梳理，从品牌、核心技术、消费者口碑、服务等等全方面进行优质净水机品牌的孵化，直到今天才取得如此优异的成绩。

随着生活水平的提升，中国民众的衣食住行用相比往年发生了极大的转变，仅从用水一个方面来看，从家家都有自来水到桶装水大行其道也不过只用了十年有余，而从桶装水到净水器入户更是不到十年，至于从有净水器到有高品质的净水器的追求，用的时间则更短。

数据显示，截至2017年8月，京东净水占线上所有电商平台的市场份额一半以上，可以说京东净水撑起了网购净水机市场的半边天。

经过多年的沉淀和升级，用户对净水机的需求慢慢从家庭普及到品质提升的转变。从选择微滤、超滤到过滤精度更高的反渗透技术，从储水型到即滤型的转变，京东也准确洞察到消费者对饮水的极致安全以及即滤新鲜的需求，对平台在售的净水品牌进行梳理，从品牌、核心技术、消费者口碑、服务等等全方面进行优质净水机品牌的孵化，直到今天才取得如此优异的成绩。

A.O.史密斯携手京东量身定制净水新品欲掀消费新潮

A.O.史密斯携手京东量身定制净水新品欲掀消费新潮

创新精品的发布，素来是京东和A.O.史密斯净水战略合作的重要一环，这代表着最大家电零售商与最强净水品牌这对“最佳拍档”面对不断提升的消费需求做出的又一次掷地有声的回应。2017年9月26日，A.O.史密斯联手京东在京东集团总部震撼发布三款创新精品。此次发布的新品，分别为专利MAX3.0 Plus长效反渗透净水机R400MDA1、R600EDA1以及渠道定制机型专利MAX3.0反渗透净水机SR600-H6。

其中两款搭载专利MAX3.0 Plus系统的反渗透净水机R400MDA1、R600EDA1更是A.O.史密斯数百位工程师潜心研发两年的革新之作，它从根本上解决了反渗透净水机的行业难题——净水产出率设置过高就会导致滤芯使用寿命缩短。在原有的专利MAX3.0技术基础上，添加了创新水路结构设计，以及专利阻垢滤芯，有效降低钙镁离子的结晶倾向，防止反渗透膜片上的碳酸钙和碳酸镁残留，在保持反渗透膜寿命长达3年的同时，一举将净水产出率提高至75%。此款净水机一经推出就得到了行业内外的一致好评，可谓是引领行业技术变革的颠覆性作品。

京东树立品质净水挑选准则，用户口碑成选购风向标

A.O.史密斯净水携手京东震撼发布三款创新精品

作为国内最大的家电零售商，京东正在不断刷新人们对于家电产业，尤其是净水品类的传统定义，“填鸭式”强卖早已不是企业的生存之道，消费者已经真正在买卖关系中占领主导地位，京东净水用户最佳口碑奖就是这样一个完全以消费者诉求为主导的奖项，它为消费者在京东选购净水机起到了决定性的指导作用。

A.O.史密斯凭借在京东净水品类22.7%的超高占有率、产品好评率高达99.5%以及优质的售后服务一举夺得2017年“京东净水用户最佳口碑奖”。与此同时，A.O.史密斯凭借618促销活动中优质的售后服务，在京东客户服务中心举办的618售后直通车优秀商家评选活动中获得“家电事业部优秀商家”称号。

行业大咖聚首京东，现场论道高端净水机如何甄别

面对日趋成熟的市场氛围，越来越高的用户需求，如何做到在鱼龙混杂的净水市场中立足，是行业、平台以及企业都需要认真思考的。现场，京东家电厨卫事业部总经理孙志涛、中国家电研究院院长助理梅晓春以及A.O.史密斯净水产品事业部总经理陈琦畅谈净水机市场的现状以及未来的净水的发展前景和方向。

市场上净水器的品牌琳琅满目，如何引导消费者选择到一台高性能、高品质的净水机就成为重中之重。净水机的过滤精度、是否需要储水桶、滤芯的使用寿命、消费者的口碑以及售后服务等等都是用户选择高端净水机的依据。

依据这些标准，京东主推的品质家电推介与中国家电院正在进行的高性能净水机A+认证不约而同的选择了A.O.史密斯，这是对A.O.史密斯高品质反渗透净水机的认可，也是A.O.史密斯不断坚持创新研发拥有百余项专利技术的成果。

京东携手A.O.史密斯，平台与品牌共创品质净水满足高端消费者需求

作为国内最大的家电零售商，京东自2008年正式推出家电网购业务至今，家电产业因消费者的需求不断提升经历着一轮又一轮的洗牌，个性化、高品质、高性能的家电产品也成为消费者选购的重头戏。

A.O.史密斯作为一家拥有143年悠久历史的家电企业，目前市值已成功突破100亿美元大关，入选标准普尔500成份股，跻身“美国知名企业俱乐部”。“通过研究，寻找一种更好的方式”的创新理念一直是A.O.史密斯所贯彻的核心思想。正是因为对创新的执着追求，A.O.史密斯净水研发出百余项专利黑科技。

未来，京东将继续与A.O.史密斯强强联合，深挖消费者使用痛点，突破自身技术，让更多高端消费者在京东可以选择到适合自己的产品，提升生活品质，保护家人健康。