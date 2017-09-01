微医助力极速理赔服务落地北京华信医院

核心提示：传统商业保险要完成一次理赔需要患者复印病历，整理单据资料，至少要花费半个月以上的时间，耗时耗力，而微医商保平台服务则大大简化了整个流程，1分钟即可完成理赔申请。商保用户在华信医院就医就诊完成后，只需微信关注“We商保”服务号，即可发起理赔申请。现场体验看，4G网络条件下，40秒就可以完成理赔申请提交，操作十分简便。

近日，在清华大学第一附属医院（北京华信医院）就医的商保用户，无需在医院和保险公司之间奔波，通过手机可申请极速理赔服务，赔款最快2个工作日即可到账。

发布“华信医院·微医商保平台”

9月20日，华信医院携手智能医疗平台“微医”，发布“华信医院·微医商保平台”，打通商保快速理赔通道，共同探索创新医疗支付方式，提升广大患者的就医体验。北京华信医院院长张明奎，党委书记类延旭，副院长刘芳，微医总裁苏英琦，微医健康金融商保业务总经理茅学初，中意人寿团险事业部总经理沈悦以及来自20多家医院的代表出席了发布会。

传统商业保险要完成一次理赔需要患者复印病历，整理单据资料，至少要花费半个月以上的时间，耗时耗力，而微医商保平台服务则大大简化了整个流程，1分钟即可完成理赔申请。商保用户在华信医院就医就诊完成后，只需微信关注“We商保”服务号，即可发起理赔申请。现场体验看，4G网络条件下，40秒就可以完成理赔申请提交，操作十分简便。

微医总裁苏英琦在发布会现场表示，本次合作是新型“医疗+互联网+保险”的创新探索，通过搭建公共安全的互联网平台，微医在医院与保险公司之间搭建畅通的桥梁，为医疗机构提供高效的商保服务，助力保险公司与医院数据互联，实现服务升级。微医目前已与全国30个省份、2400多家医院信息系统实现资源连接，在19个省市完成了互联网医院布局，截止到2016年，累计服务人次超过4.1亿。微医从2013年开始率先就和保险公司展开各类合作，目前已和30多家国内主流保险公司取得战略合作，涵盖、直接服务的健康险会员超过460万人。微医商保服务平台旨在更好的服务医院、患者和保险公司，实现多方共赢。

据悉，本次合作得到了北京华信医院的高度重视，作为集医疗、教学、科研和预防保健为一体的三级综合医院，医院学科齐全、人才荟萃，特别在治疗疑难、危重和复杂心脏畸形方面处于国际领先水平，在小儿心律失常治疗方面，治疗例数和治疗效果居国内领先地位。华信医院在多年的发展中，一直遵从医院“患者至上”的服务理念，并推崇、追求创新服务模式。通过微医的技术平台和连接能力，商保极速理赔服务在医院率先落地，这将有效改善患者的就医体验，提升医院的服务品质，是顺应国家卫生事业发展趋势，主动服务患者的重大举措。“我们有理由相信，商保支付平台的搭建，将我院的优质医疗资源与商业保险客户的健康需求密切结合起来，为越来越多的商保患者实现便捷就医创造更好的条件。平台的上线，会推动双方的合作更加深入和更加全面，更好地服务患者。”北京华信医院院长张明奎对互联网在促进医院信息化建设方面的能力充满期待。

此次医院、保险企业、互联网平台三方强强联手，以商保快赔为合作切入口，通过优势互补，共建优质、高效、节约的管理服务保障体系，在满足患者日趋增长的多元化医疗支付需求的同时，旨在解决医疗和保险的一系列跨行业难题，进一步促进传统医疗机构互联网化，探索医院、患者、保险公司三方共赢新模式。

据了解，微医的商保直付业务也即将在华信医院上线。未来商业保险用户，现场无需支付费用即可完成就医。