39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 行业观察 > 正文
综合
问医生

益生菌与微生物组研发、应用或成大健康产业焦点

新闻文章排行榜
2017-09-1939健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：专题论坛上，益生菌的临床应用、益生菌与临床营养等议题引来众多临床专家的关注。专家们交流了国内外对益生菌医用功能性食品的研究和评价，并一致认为，心脑血管疾病、代谢综合征、过敏性疾病、肥胖、肿瘤疾病等都与人体菌群失调密切相关，且均有有效的临床验证。益生菌制剂的科学服用有利于调节菌群失衡，提高人体健康水平。

　　近年来，在微生物学领域，关于益生菌等微生态制剂的研究进入了新的层次，随着第二代益生菌制剂的应用，国内对益生菌及微生物组学的研究掀起了新一轮高潮。9 月 16 日至 9 月 17 日，由全国卫生产业企业管理协会、中华医学会指导，上海真合生物和真合园——医疗资源整合及慢性病管理平台联合承办的第二届真合园益生菌与微生物组研发、应用与发展合作论坛在天津举办。

　　本届论坛围绕“益生菌，特殊医学用途配方食品与营养健康”主题，邀请了产业管理、基础研究、临床应用、市场推广等领域的专家学者与行业精英共同解读国家生物产业政策，分享益生菌产业领先技术，掌握市场发展动向，了解最新行业信息。

图片4

中国医师协会临床营养专业委员会主任委员、天津市第三中心医院营养科主任齐玉梅教授

　　专题论坛上，益生菌的临床应用、益生菌与临床营养等议题引来众多临床专家的关注。专家们交流了国内外对益生菌医用功能性食品的研究和评价，并一致认为，心脑血管疾病、代谢综合征过敏性疾病、肥胖、肿瘤疾病等都与人体菌群失调密切相关，且均有有效的临床验证。益生菌制剂的科学服用有利于调节菌群失衡，提高人体健康水平。

　　本次论坛同时发布了国内首个用于预防和改善代谢性疾病的创新机能性复合益生菌产品——“真合舒之清复合益生菌粉”。

　　来自中国宝岛台湾的益生菌研发专家谢佩珊博士是“真合舒之清复合益生菌粉”的主要研发人员，会上她专门就创新机能性益生菌疗法用于预防心血管疾病的机制发表学术演讲。并介绍说，真合舒之清复合益生菌粉采用干酪乳杆菌、长双歧杆菌CP-9、短双歧杆菌bv-77、嗜酸乳杆菌F-I独家专利菌株组合，并添加菊粉、水苏糖、纳豆粉、壳寡糖异麦芽酮糖醇、海带提取物、绿茶粉等优质益生元及有效改善代谢疾病的成分，能从基本上改善甘油三酯水平，抑制血清总胆固醇的增加（吸附肠道多余胆固醇），抑制低密度脂蛋白的增加，有效降低内脏脂肪的形成，降低慢性病发病风险。

图片5

谢佩珊博士

　　联合国卫生组织美国研究中心主任刘宝崑表示，联合国卫生组织美国研究中心已与真合园达成了战略合作关系，将为真合园的产品研发提供技术上的全面支持。

　　有了中国宝岛台湾和联合国卫生组织的支持，上海真合生物技术有限公司总经理王德仁更是信心满满，他表示，真合生物利用自身整合医疗资源的优势，协调全产业链发展，融合生物领域的市场与业态，力争成为下一代健康服务模式的策动者和行业中坚。论坛秉承“至真致合、致臻至善”的发展理念，将继续坚持全国性、行业性、公益性的办会特点，通过论坛来解读国家生物产业政策，分享益生菌产业领先技术与市场发展的最新信息，推动益生菌产业科技创新成果转化，加快构建产业新体系。

图片6

全国卫生产业企业管理协会会长吴玉普

　　全国卫生产业企业管理协会会长吴玉普在致辞中表示，国家出台了一系列政策保障全民健康，给大健康产业带来历史机遇。论坛的举办推动了益生菌产业科技创新成果向现实生产力转化，为推动微生物组研发和临床应用提供重要的交流平台。希望真合生物抓住机会，注重研发，匠心品质，造福百姓。

　　值得一提的是，会前，中共天津市河东区区委书记李建成、区委副书记姜德志等领导来到论坛现场，对专家、学者的到来表示热烈欢迎，希望大家感受天津的城市魅力。并介绍了天津市加快建设全国先进制造研发基地的进展，欢迎真合生物益生菌研究院有机会到天津落户。天津市人民政府驻上海办事处主任王连元、真合园创始人李振新博士、真合生物总经理王德仁、全国卫生产业企业管理协会常务副会长吴玉普、联合国卫生组织美国研究中心刘宝崑 、原《健康报》社长蔡顺利等领导和专家参加会见。

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

资讯频道热点文章

孕妇坠楼事件医院两人停职

如何预防流感如何预防流感

网友热搜

我来评论

已有0人评论  查看评论

头条资讯

健康ICU 健康有益事 健康新知 新疆界 医药名人堂 品牌放大镜

吃口母乳不容易吃口母乳不容易
外媒：中国医生屌丝外媒：中国医生屌丝
脸色不好是吃出来的脸色不好是吃出来的
我国每天1.2万人患癌我国每天1.2万人患癌
云存储医疗影像普及云存储医疗影像普及
关注39健康网微信 进入39资讯频道

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢

聚焦关注

 24小时健康热播 一周健康热点

专家访谈

阅读全部 精彩专题 保健养生 诊疗用药

健康热图

阅读全部 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈