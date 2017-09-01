益生菌与微生物组研发、应用或成大健康产业焦点

核心提示：专题论坛上，益生菌的临床应用、益生菌与临床营养等议题引来众多临床专家的关注。专家们交流了国内外对益生菌医用功能性食品的研究和评价，并一致认为，心脑血管疾病、代谢综合征、过敏性疾病、肥胖、肿瘤疾病等都与人体菌群失调密切相关，且均有有效的临床验证。益生菌制剂的科学服用有利于调节菌群失衡，提高人体健康水平。

近年来，在微生物学领域，关于益生菌等微生态制剂的研究进入了新的层次，随着第二代益生菌制剂的应用，国内对益生菌及微生物组学的研究掀起了新一轮高潮。9 月 16 日至 9 月 17 日，由全国卫生产业企业管理协会、中华医学会指导，上海真合生物和真合园——医疗资源整合及慢性病管理平台联合承办的第二届真合园益生菌与微生物组研发、应用与发展合作论坛在天津举办。

本届论坛围绕“益生菌，特殊医学用途配方食品与营养健康”主题，邀请了产业管理、基础研究、临床应用、市场推广等领域的专家学者与行业精英共同解读国家生物产业政策，分享益生菌产业领先技术，掌握市场发展动向，了解最新行业信息。

中国医师协会临床营养专业委员会主任委员、天津市第三中心医院营养科主任齐玉梅教授

专题论坛上，益生菌的临床应用、益生菌与临床营养等议题引来众多临床专家的关注。专家们交流了国内外对益生菌医用功能性食品的研究和评价，并一致认为，心脑血管疾病、代谢综合征、过敏性疾病、肥胖、肿瘤疾病等都与人体菌群失调密切相关，且均有有效的临床验证。益生菌制剂的科学服用有利于调节菌群失衡，提高人体健康水平。

本次论坛同时发布了国内首个用于预防和改善代谢性疾病的创新机能性复合益生菌产品——“真合舒之清复合益生菌粉”。

来自中国宝岛台湾的益生菌研发专家谢佩珊博士是“真合舒之清复合益生菌粉”的主要研发人员，会上她专门就创新机能性益生菌疗法用于预防心血管疾病的机制发表学术演讲。并介绍说，真合舒之清复合益生菌粉采用干酪乳杆菌、长双歧杆菌CP-9、短双歧杆菌bv-77、嗜酸乳杆菌F-I独家专利菌株组合，并添加菊粉、水苏糖、纳豆粉、壳寡糖、异麦芽酮糖醇、海带提取物、绿茶粉等优质益生元及有效改善代谢疾病的成分，能从基本上改善甘油三酯水平，抑制血清总胆固醇的增加（吸附肠道多余胆固醇），抑制低密度脂蛋白的增加，有效降低内脏脂肪的形成，降低慢性病发病风险。

谢佩珊博士

联合国卫生组织美国研究中心主任刘宝崑表示，联合国卫生组织美国研究中心已与真合园达成了战略合作关系，将为真合园的产品研发提供技术上的全面支持。

有了中国宝岛台湾和联合国卫生组织的支持，上海真合生物技术有限公司总经理王德仁更是信心满满，他表示，真合生物利用自身整合医疗资源的优势，协调全产业链发展，融合生物领域的市场与业态，力争成为下一代健康服务模式的策动者和行业中坚。论坛秉承“至真致合、致臻至善”的发展理念，将继续坚持全国性、行业性、公益性的办会特点，通过论坛来解读国家生物产业政策，分享益生菌产业领先技术与市场发展的最新信息，推动益生菌产业科技创新成果转化，加快构建产业新体系。

全国卫生产业企业管理协会会长吴玉普

全国卫生产业企业管理协会会长吴玉普在致辞中表示，国家出台了一系列政策保障全民健康，给大健康产业带来历史机遇。论坛的举办推动了益生菌产业科技创新成果向现实生产力转化，为推动微生物组研发和临床应用提供重要的交流平台。希望真合生物抓住机会，注重研发，匠心品质，造福百姓。

值得一提的是，会前，中共天津市河东区区委书记李建成、区委副书记姜德志等领导来到论坛现场，对专家、学者的到来表示热烈欢迎，希望大家感受天津的城市魅力。并介绍了天津市加快建设全国先进制造研发基地的进展，欢迎真合生物益生菌研究院有机会到天津落户。天津市人民政府驻上海办事处主任王连元、真合园创始人李振新博士、真合生物总经理王德仁、全国卫生产业企业管理协会常务副会长吴玉普、联合国卫生组织美国研究中心刘宝崑 、原《健康报》社长蔡顺利等领导和专家参加会见。