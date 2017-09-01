核心提示：9月9日，第四届互联网＋健康中国大会暨第二届中国健康科普创新大赛在京召开。会上，由国家卫生计生委宣传司委托《健康报》社开发的健康中国官方版App正式亮相。

9月9日，第四届互联网+健康中国大会暨第二届中国健康科普创新大赛在京召开。会上，由国家卫生计生委宣传司委托《健康报》社开发的健康中国官方版App正式亮相。互联网+健康中国大会主论坛、第二届中国健康科普创新大赛总决赛以及五大平行论坛，从科技、人文、基层等多角度出发，全方位把脉互联网医疗健康。

近年来，我国许多行业在互联网技术助力下发展迅速，催生了多个“互联网＋”的新业态。当前，国家正大力推动医疗健康行业与互联网的融合，特别是政府健康医疗信息和公众健康医疗数据互联融合、开放共享，通过“互联网＋健康医疗”探索服务新模式、培育发展新业态，为百姓实现健康中国梦提供有力支撑。在此背景下，此次大会致力于搭建互联网医疗健康互通交流的平台，进一步探讨医疗健康与信息技术的深度融合路径，让医患都能感受到科技进步带来的便利。

主论坛开幕式上，国家卫生计生委宣传司司长毛群安受国家卫生计生委委托向大会致辞。毛群安表示，在互联网时代，‘互联网+’对于推进大众创业、万众创新必不可少，更是改善民生的催化剂。传统医疗卫生行业借助“互联网+”这双改革的翅膀，将有助于更好的医疗资源配置、更好的就医体验、更好的医患互动以及更好的医疗服务。当前，我国的互联网医疗健康行业正面临有史以来最好的时机。发展互联网健康产业，推动联合创新，开创共建、共享的产业发展新局面。工信部电子信息司乔跃山副司长表示，互联网与医疗健康产业的融合创新不断深入，衍生出大量的创新产品与服务模式。医疗卫生行业借助“互联网+”将有助于带来更好的医疗资源配置效果，更好的医患互动的关系。

大会主旨演讲中，国家卫生计生委基层卫生司副司长高光明表示，目前，我国基层卫生信息化硬件设施全面改善、网络环境基本建立、基层系统效果初见成效。但发展中也面临业务功能应用参差不齐、纵向联通尚未实现、同级单位信息烟囱林立、信息安全体系尚不健全、基础保障不足等诸多挑战。下一步，基层卫生信息化工作将实施基层信息化能力提升工程，规范基层机构内部关系和监督考核，完善基层卫生信息管理系统，以家庭医生签约服务为基础，推进居民电子健康档案的广泛使用。

宁夏卫生计生委主任马秀珍介绍，互联网在中国的西部、广大的基层拥有广阔的应用前景。作为西部地区的宁夏回族自治区，具有一定地域和经济特殊性。为此，宁夏的基层医疗信息化建设提出了探索“互联网+分级诊疗”，促进优质资源下沉；探索“互联网+医疗服务”，促进基层能力提升；探索“互联网+健康管理”，促进居民健康管理三大目标和实践。。

国家卫生计生委规划与信息司副调研员肖大华对《“十三五”全民健康信息化发展规划进行了解读。他说，健康医疗大数据已成为重要的基础战略资源，是提高群众获得感的必然要求、完善卫生与健康治理模式的重要手段，也是培育新业态和经济增长点的重要途径。

中国工程院院士、中国互联网协会理事长邬贺铨提出，应正确认识“互联网+智慧医疗”。“互联网+智慧医疗”没有改变医疗的本质，但可以使医疗更好地以患者为中心，信息化是医院的辅助手段，医生仍是医院的核心。互联网+智慧医疗延伸了传统医疗行业F2F（面对面）的模式，将推动医疗管理的改革，其前景良好且任重道远。

飞利浦大中华区首席执行官何国伟以上海长海医院为例，介绍了互联技术搭建“整合”卒中中心的基本情况。通过人、设备、数据“无缝连接”可达成“三个提高、三个降低”目标，即提高急救水平、提高患者生存质量、提高不同医疗机构之间的均等性；降低因卒中造成的死亡、降低卒中复发、降低医疗费用。

浙江大学医学院附属邵逸夫医院副院长林辉认为，互联网的本质是连接，医疗的本质是安全，离开安全的互联网创新都没有用。当前，引起看病难看病贵的原因很多，其中两个领域互联网能够大有作为：一是流程改造，二是通过互联网实现院际的互联互通。目前，该院打造的全流程移动就医平台，除问诊、检查、处置、取药在线下操作外，预约挂号、候诊、检查缴费、取报告、缴费、医患交流等步骤均实现线上操作。

健康160创始人罗宁政说，公众平时接触的众多健康资讯鱼龙混杂，甚至是以谣传谣。健康160依托其医疗资源生产和定制科学健康资讯。目前，健康160微信公众号已有超过600万粉丝。

健康中国官方版APP正式发布

会上，由国家卫生计生委宣传司委托《健康报》社开发的健康中国官方版App正式发布。服务平台利用国家级健康大数据资源，提供权威的政务信息、科普信息和健康管理服务，以更好服务公众需求、普及健康知识、提升健康素养、促进全民健康。

该应用旨在落实《“健康中国2030”规划纲要》提出的“推动健康服务供给侧结构性改革，提高全民健康素养的精神”，将打造国家级全媒体健康传播服务平台，吸纳全国范围内医疗卫生主管机构、知名医院、权威媒体等单位入驻。

《健康报》社总编辑周冰指出，医学影像智能分析、远程医疗技术、智能手术系统、人工智能以及大数据等技术在医疗健康领域崭露头角，正加速行业的种种进步，这促使媒体努力搭建平台，推动行业前行。健康中国官方版App，以及前期打造的医患友好度理念及指标体系、中国家庭医生签约服务平台正是《健康报》社在这方面的创新尝试。

第二届健康科普创新大赛决赛举行

当日下午，第二届中国健康科普创新大赛总决赛举行。据介绍，在影响个人健康与寿命的四大因素中，起主导作用的是生活方式和行为，占60%，环境因素、生物学遗传因素、医疗服务条件分别占17%、15%和8%。可见，大力开展健康教育，提高全民健康意识和健康素质，预防疾病，最有效的维护和促进健康的策略。越来越多的科普工作者正在借助互联网创新科普形式。据了解，该大赛自2017年7月5日开启以来，共征集作品超过1000部，涵盖8类作品，包括个人演讲视频、科普视频、科普漫画作品、科普动漫作品、科普宣传海报及一图读懂等、科普图书、火眼金睛主题活动以及医疗卫生机构官方公众号。

“多用公众听得到、听得懂、听得进的途径和方法普及健康知识和技能，让健康知识植入人心。”国家卫生计生委健康促进与教育专家指导委员会主任委员王陇德院士在大赛致辞中指出，要进一步拓展政府主导、部门合作、全社会共同参与的健康促进工作格局。引导群众树立正确的健康观，倡导“每个人都是自己健康第一责任人”的理念。

此次会议由国家卫生计生委指导、《健康报》社主办，国家卫生计生委卫生发展研究中心、国家卫生计生委医疗管理服务指导中心，工信部、中国通信信息研究院、北京大学医学部、中国医院协会、中国健康促进与教育协会联合主办。海南省海口市副市长邓海华等领导参会。五大平行论坛从多个维度分享相关领域的宝贵经验及得失感悟，探索医疗健康这一传统行业在“互联网+”技术驱动下的转型前景与实践路径。基层分论坛聚焦信息化助力家庭医生签约服务；科技分论坛汇聚了来自中国人工智能学会智慧医疗专委会、微软、搜狗等人工智能从业者、投资人等到场进行探讨互动；人文分论坛关注互联网+医疗健康的人文故事，重温人文情怀。此外，还有远程专科医联体及慢病管理论坛。来自各级卫生计生行政部门和医疗机构的管理者、医护工作者，互联网+医疗健康的从业者约1500人参会。