中医标准化真的能实现吗？

核心提示：中医是我国传统医学，历史悠久，一直以来发挥着重要的作用。但是随着西医的引入，中医受到的质疑越来越多。在西医看来，中医汤剂、处方说不清楚、道不明白，甚至有人认为是伪科学，而西医有一套自己的医学语言，尽管近些年不少中医药人在推进中医走向国际做了很多大量的工作，可现实是中医确实需要有一套可以说清楚，也能够和国际接轨的医学语言。

中医是我国传统医学，历史悠久，一直以来发挥着重要的作用。但是随着西医的引入，中医受到的质疑越来越多。在西医看来，中医汤剂、处方说不清楚、道不明白，甚至有人认为是伪科学，而西医有一套自己的医学语言，尽管近些年不少中医药人在推进中医走向国际做了很多大量的工作，可现实是中医确实需要有一套可以说清楚，也能够和国际接轨的医学语言。

在2017中华医院信息网络大会（2017CHINC）上，中国中医科学院中医药信息研究所副所长李海燕在发言的时候说道，规范中医医学术语，对推向中医药走向国际及中医药现代化都有着重要的意义。

打造中医临床术语系统，向国际标准看齐

2005年，中国中医科学院开始研制中医临床术语系统（简称TCMCTS），期望能支持中医临床电子病历的书写、分析等。TCMCTS分类框架借鉴医学系统命名法-临床术语（简称SNOMED CT）构建的分类操作性框架。在TCMCTS应用过程中发现分类框架需要调整。近几年，关于完善TCMCTS顶层分类框架，既从本体论的角度分析中西医学知识特点探索方法，也从诊疗流程和概念特性方面考虑构建，基于研究向国际标准化组织（ISO）申请“中医临床术语系统分类结构”国际标准的研制，该标准于2017年2月底正式发布。

据悉，SNOMED CT是基于概念的结构化综合性临床术语集，概念具有逻辑定义和语义关系，可与其他国际标准映射。现已得到美、英、德等30余个国家和地区的引进，应用于电子病历书写、电子处方、参与构建临床信息系统等方面。

结合中医特色，调整顶层分类

TCMCTS中借鉴参与SNOMED CT相关的顶层类，如诊察对象、机体形态、中医体内物质、中药、分期与传变、中医地理环境和地理定位、连接概念、情景短语、医案结构等。

调整的顶层类包括“症状体征”“病症”“中医计量单位和量词”。中医临床最大的特点是“辨证论治”，中医采集的症状体征信息是基于中医对人体生理、病理的人士而来的，在中医基础理论的指导下形成“症候”的认识。将病症和症状体征分别列于顶层类，有利于清晰表达中医临床知识。将（中医）计量单位和量词提升到顶层类的原因主要是考虑到中医处方的特点。

目前中医临床主要使用国际单位标准，中药处方中使用克（g）。但中医处方中也实际存在着“生姜2片”“大枣三颗”“葱三段”这样的描述。这种处方需要结合患者和医生所处的地理位置来判断，比如四川的香葱和山东的大葱，同样的三段，换算成国际标准单位克（g）是不一样的。

TCMCTS里中医特色的顶层类，还包括病因病机、治则治法、原理和经验。

中医临床术语系统建设成果

据了解，当前中医临床术语系统建设的成果是——通过对中医临床术语系统（简称TCMCTS）的顶层分类与医学系统命名法-临床术语（简称SNOMED CT）、推荐上层合并本体（简称SUMO）、基本形式本体（简称BFO）进行比较，尝试将TCMCTS一级分类放入SUMO、BFO的分类框架。结果得出TCMCTS一级分类78%可放入SUMO框架，72%可放入BFO框架。

可以看到，TCMCTS与SNOMED CT协调性好可配合使用；大多数顶层类能符合顶层本体SUMO和BFO的分裂框架。

李海燕介绍，该系统能加强中医药学文献的标准化建设与管理，面向中医药专业人员、开发有效的数据、文献挖掘工具选取中医临床应用常用核心概念。

中医药方剂有上千种，举个简单的例子，系统中“当归散”有100多个定义，分别记录了不同组成，新系统会首选最常用的方剂收录，如遇到同名但不同组成的方剂，视为不同概念处理。

（注：推荐上层合并本体（简称SUMO）是当今最大的免费使用正式公共本体。很多领域本体，包括国内中医本体的构建研究都将SUMO作为重要参考。基本形式本体（简称BFO）是某些特定的科学研究的顶层本体框架。为生物医学本体构建的主要参考。）