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破解儿科医生荒，儿科医联体会是救星吗？

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2017-09-0139健康网石玲兰
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核心提示：近年来，我国很多地方都出现“儿科医生荒”，儿科医务人才严重不足，有很多方面的原因。如来源不稳定，儿科专业本科一度停招17年，以及儿科医师培养周期长，还有执业风险大、要求高、压力大、待遇差等。如何缓解儿科短缺，怎样合理分配优质资源？这些都是破解儿科医生荒亟需解决的问题。

　　近年来，我国很多地方都出现“儿科医生荒”，儿科医务人才严重不足，有很多方面的原因。如来源不稳定，儿科专业本科一度停招17年，以及儿科医师培养周期长，还有执业风险大、要求高、压力大、待遇差等。如何缓解儿科短缺，怎样合理分配优质资源？这些都是破解儿科医生荒亟需解决的问题。

　　作为行业处于领先地位的北京儿童医院，在这样的外部环境下，也面临着自身的发展瓶颈。在2017中国医院大会上，北京儿童医院院长倪鑫就介绍，儿童医院门诊量逐年增长，但是70%病人来自外地，且常见病患者占了很大比例，虽然医院有职工2000多人，但临床医师数量不足，依然无法满足患者需求，基本上每天都在超负荷运转。

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　　儿科医疗联合体应运而生

　　面对儿科医师短缺的难题，有专家建议加大医学院校儿科医学生的培养，然而培养一名儿科医师最少也需要8年，显然远水救不了近火。那么，在这样情形下，有没有可能实现优质资源效能最大化？基于此，儿科医联体应运而生。

　　在建立儿科医联体实践方面，北京儿童医院做了很多工作。从2012年到2015年，儿童医院实现了三年“三步走”。首先是提出“北京儿科是一家”，具体措施有2012年3月建立北京市儿科综合服务平台；2015年3月托管顺义妇幼保健院。内容主要是利用儿童医院医疗专科优势整合北京市儿科资源，面向22家市属三级医院儿科，提供疑难病症的便捷预约、会诊、转诊、特殊检查检验等，绿色通道以及医师培训等综合服务。目标在引导儿科常见疾病有序就诊，重症患儿及时施治，儿科疑难重症转诊与会诊无障碍。加强儿科人才培养与交流、改善就诊环境，缓解儿科看病难问题、形成院际之间服务共同体，提高儿科整体医疗水平。

　　其次是提出“全国儿科是一家”，具体举措包括2013年5月31日成立北京儿童医院集团，2015年5月托管保定市儿童医院。倪鑫介绍，北京儿童医院集团相当于专科联盟，各成员单位均为独立法人，独立承担民事责任，经济上独立核算。以此为基础，在集团框架下，通过专家、临床、科研、管理、教学、预防“六个共享”，实现“病人不动、专家移动”的目标；同时要求20家省级成员发挥辐射带动作用，建立起本区域内的医联体，将医联体网络向基层医疗机构延伸，纵向整合医疗资源。如果一家儿童医院要想加入儿科医联体，地方政府首先要支持，该院必须扶持基层医疗机构儿科的建设，并且具有一定的影响力和患者分流能力；定期进行考核。

　　第三步便是2015年6月18日施行的非急诊挂号全面预约。

　　还在前进中的儿科医联体

　　据了解，北京儿童医院集团成立四年多来，集合20家大型儿童专科医院，覆盖1098家基层医联体医院，已初步建成一个在医、教、研、防、信息、管理等多方面合作的医疗联合体。

　　初步构建起“首诊在基层、复杂病例远程会诊、疑难急重患者转诊无障碍”的联动服务模式，为实现儿科分级诊疗体系奠定了基础。

　　倪鑫表示，儿科医联体的一项重要任务是培养儿科人才，关键是要让儿科医生留得下、用得上。他指出，儿童健康关系千家万户，关系到祖国的未来，所以维护儿童健康的儿科医生应该受到社会的尊重，在待遇方面也应该与之相匹配。

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