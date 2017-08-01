科技赋能健康管理 众安保险步步保两年用户数破千万

核心提示：2015年，众安保险与小米运动、乐动力等平台合作推出了步步保，它最大的特质是将健康险与可穿戴设备、运动大数据结合，以用户的真实运动量作为定价依据，以运动步数抵扣保费，从而实现主动的健康管理。

保险科技正在全方位参与到人们的日常生活。其中，个人健康管理领域也正因为保险科技的渗透悄然发生改变。

近日，国内首家互联网保险公司众安保险宣布，其与智能手环相结合的互联网健康险产品——步步保，最新授权用户已达1000万，合作伙伴已遍布智能设备和运动APP等领域，如国内智能手机巨头华为和魅族手机，小米运动APP，乐心运动APP、手机淘宝APP、乐动力APP、Bong手环、刷刷手环均已上线步步保服务。今年8月，步步保还联合众安保险旗下明星爆款产品尊享e生，升级定制尊享e生步步保版（运动版），为用户提供更丰富贴心的健康保障服务选择。

两年横扫智能设备圈 积累千万授权用户

来自斯坦福大学的一项研究认为，可穿戴设备收集的数据可以预测疾病，人们通过可穿戴设备改善运动之外的健康状况——这一领域或将迎来高潮。

众安保险健康事业部总经理刘海姣

作为健康管理链条上不可或缺的环节，保险正借助人工智能、可穿戴设备等科技，创新性地对投保人生活行为进行预测和引导，以预防为准则，降低发病率，并同时降低投保人和保险公司双方的风险水平。

2015年，众安保险与小米运动、乐动力等平台合作推出了步步保，它最大的特质是将健康险与可穿戴设备、运动大数据结合，以用户的真实运动量作为定价依据，以运动步数抵扣保费，从而实现主动的健康管理。既科学又不乏趣味，这也是步步保在短时间内迅速获得用户青睐的原因之一。

步步保负责人崔晨

数据显示，截至目前步步保两年内累计授权用户数已达1000万，投保用户数超过130万，覆盖除香港、澳门、台湾以外的所有省、直辖市、自治区。步步保用户以80、90后为主，符合互联网用户属性，其男女比例为7：3，也与运动人群性别分布比例基本一致。

由于为智能设备找到了一个提高平台黏性的途径，步步保两年内迅速打通可穿戴设备、智能手机、移动社交等多种场景。此外，得益于扎实的技术能力，如今众安保险只需一个工作日即可为任何一个公众号开设步步保入口，提供健康管理服务，制定个性化互动运营活动。比如，用户关注快钱公司公众号，在“快｜活动”栏目下即可看到“步步保”入口。

科技加持互联网健康险新鲜体验

智能设备和大数据的兴起，使保险公司可以便捷、多维度获取用户健康数据，为用户画像，实现健康险产品精准定价，进而为客户提供更加定制化的服务。与传统健康险相比，步步保显得有些不走寻常路：

一、步步保是个“不乐意用户掏钱的保险”。用户的每一步都有“价”，寸步寸金换保障。即，保单生效后，用户运动达标天数越多，下个月需缴纳的保费就越少甚至会免费。过往数据显示，步步保用户中，每月通过坚持运动，获得免费续保的人数占有一定比重，这部分人群的运动习惯相对稳定且持续。

二、步步保的目的是让用户真正健康起来。以“运动是良医”理念关注用户健康变化的过程，激励用户运动强身健体，提前预防疾病发生，而不是发生疾病后亡羊补牢。

三、步步保是一款像游戏一样好玩的健康险产品。它改变了用户对保险的认知，快乐体验+实用保障是步步保的突出特点。线上马拉松、用脚步画出圣诞节、步步保捐步群等都是步步保推出的被用户大赞的互动活动。

例如2015年北马期间，步步保联合合作平台，发起线上马拉松活动。无缘线下跑步的马拉松爱好者，在步步保合作平台上传跑步数据，即可像线下一样，赢取由步步保和平台发送的奖品。在跑步期间，步步保还会为用户赠送运动意外险。利用新科技，步步保让用户认识到，保险这种金融产品也可以变得有趣，并愿意持续关注和使用。

这些新鲜体验来自于步步保团队的创新基因。据了解，步步保团队平均年龄不到28岁。是一群年轻又“爱玩”的互联网“极客”，对互联网新科技有着敏税的嗅觉，同时也对跑步、马拉松等运动有着浓厚的兴趣。将兴趣融入工作中，才有了步步保这样不一样的健康险。

步步保负责人崔晨表示：“健身、趣味、保障三合一激励下，用户乐于每天‘使用’步步保，从而改变了自己的运动习惯，做到主动管理健康。步步保对用户的价值不只是保险，更是一种创新性的健康生活管理方式。”

尊享e生定制出品步步保版（运动版）

步步保上线两周年之际，众安保险还推出了尊享e生?医疗险（运动版）。即在原步步保产品大病险基础上，增加了医疗+意外的保障选择。在原先尊享e生标准版基础上，额外定制了意外身故、伤残保额5万、意外门急诊保额1万，取消意外住院医疗免赔额。如果用户在过去30内累计20天完成每天8000步的目标，即可以折扣优惠购买定制版尊享e生产品。

尊享e生?医疗险（运动版）

据了解，尊享e生是众安保险旗下明星爆款医疗险产品。自2016年8月底推出以来，因保障额度高、保障范围广、保费门槛低、产品设计亲民、投保便捷等优势，一经推出即成为网络“人气爆款”，被业内人士和广大网友们亲切地称为“国民医保”，上线以来一直稳居支付宝蚂蚁保险频道健康险销量榜首。从用户数据上看尊享e生的市场口碑也是相当可观，截至目前，其产品已成为超过70万家庭的医保选择，用户遍布全国所有省份。

业内预计，随着居民个人健康管理和医疗控费意愿愈加强烈，对健康险产品的需求也从简单的事后补偿，变成了对风险的事前预防，乃至全面的健康管理。据崔晨介绍，步步保与尊享e生结合仅仅是开始，未来步步保将进行更多维度的用户数据收集，更深度的分析，探索新的保障产品输出，例如结合睡眠、心率数据等，推出相应的保险产品。

现今中国，国民健康上升到国家战略。疾病医疗以及疾病发生前做好预防管理的健康管理需求巨大。众安保险健康险以步步保与尊享e生为开端，将不断提升大数据能力，连接更多保障和健康管理服务，输出个性化健康医保解决方案，丰富国民医保内涵和用户体验，让国民医保更加贴近亿万国民需求。