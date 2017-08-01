创新医学装备助力我国紧急医学救援能力提升

核心提示：未来五年，将规划建设国家紧急医学救援移动处置中心（帐篷队伍），升级完善国家紧急医学救援队伍（车载队伍）；县级及以上地方紧急医学救援队伍规范化建设90％以上达标。在全国规划布局建设7个国家紧急医学救援综合基地，指导各省份建设区域紧急医学救援中心，推进地市级、县级紧急医学救援站点建设。

8月8日21时19分，四川省阿坝州九寨沟县发生7.0级地震，震源深度20千米。地震发生后，从中央到地方迅速启动应急机制，抗震救援迅速及时、有条不紊，在第一时间防止了次生灾害和进一步的损害，阻止了灾害的升级。这充分反映了我国在紧急医学救援方面的能力有了全面的提升。

灾害的频发，催生了我国现代救援医学的创建与发展。为更好地建设突发事件紧急医学救援体系，2016年9月1日，国家卫计委公布了突发事件紧急医学救援“十三五”规划（2016－2020年）。规划提出，未来五年，将规划建设国家紧急医学救援移动处置中心（帐篷队伍），升级完善国家紧急医学救援队伍（车载队伍）；县级及以上地方紧急医学救援队伍规范化建设90%以上达标。在全国规划布局建设7个国家紧急医学救援综合基地，指导各省份建设区域紧急医学救援中心，推进地市级、县级紧急医学救援站点建设。

契合“十三五”规划的要点，基于目前我国紧急医学救援面临的严峻形势，倍肯科技致力于为部队提供“快速反应、高效集成、野战化程度高”的野战卫勤装备，尤其是专门针对突发公共卫生事件下积极开展紧急医学救援而研发的帐篷式移动医疗处置中心整体解决方案（帐篷医院），不仅实现了紧急医学救援条件下卫勤资源的可视化、卫勤作业的高效化和卫勤决策的智能化，更全面满足紧急医学救援快速展开、快速救治、快速撤收和信息化作业需要，对于保障人民群众生命财产安全、维护国家公共安全具有重要意义。

在今日开幕的2017中国国际医用仪器设备展览会（2017CHINA-HOSPEQ）上，倍肯科技重点展出的帐篷式移动医疗处置中心整体解决方案（帐篷医院）吸引了众多观众驻足咨询，获得了卫计委领导及国内外专业观众的广泛好评。

什么是帐篷医院？是不是支个帐篷放两个装备就是帐篷医院呢？据工作人员介绍，帐篷医院是指以帐篷为掩体，配以适当的技术保障装备，能够提供适合野外医疗救治作业的医疗设备和密闭工作系统的移动医疗处置中心。它最大的优势在于能满足灾难救援黄金时效的要求，不受地域等条件的限制。其智能化的决策方式和箱组化的集成装备改变了传统医疗作业模式，大幅提高了医疗救护效率，同时打通了伤员救治信息链，全面实现紧急医学救援保障数字化。另外，模块化和箱组化设计，箱体规格标准化，极大提高立体机动性，减少运力需求近50%。

近十年来，党中央、国务院高度重视卫生应急体系建设，特别是在“十二五”期间，中央和地方加大卫生应急现场处置能力建设，累计投入近5亿元，建成了紧急医学救援、突发急性传染病防控、突发中毒事件处理、核和辐射突发事件卫生应急等若干支国家卫生应急队伍，形成了国家卫生应急专业队伍的拳头力量，在四川芦山地震、天津港“8·12”特大火灾爆炸事故等国内重特大突发事件卫生应急处置和埃博拉出血热疫情防控等国际救援中发挥了重要作用，有效保障了人民群众身体健康和生命安全，为维护正常社会秩序做出了贡献。

我国是世界上灾害比较严重的国家之一，因此紧急医学救援装备建设和产业化发展受到了国家高度重视。未来，帐篷式移动医疗处置中心（帐篷医院）作为紧急医学救援的重要装备支持，对于完善我国紧急医学救援体系建设，提高我国紧急医学救援能力和水平具有重要意义。