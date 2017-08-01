“会战2020 人民健康公益行动计划”启动

核心提示：8月18日下午，“会战2020?人民健康公益行动计划”启动仪式在人民日报社人民网1号演播厅举行。

8月18日下午，“会战2020?人民健康公益行动计划”启动仪式在人民日报社人民网1号演播厅举行。该活动由人民日报社、国家卫生计生委、国务院扶贫办、农工党中央指导，国家卫计委医政医管局和人民网共同主办，中国扶贫基金会、吴阶平医学基金会、中国肝炎防治基金会、中华社会救助基金会、中国儿童少年基金会、中国妇女发展基金会、白求恩公益基金会等多家公益组织共同参与。

国家卫生计生委副主任、国务院医改办主任王贺胜，人民日报社副总编辑、人民网董事长王一彪，农工党中央专职副主席龚建明，国家卫生计生委医政医管局局长张宗久，人民网总编辑余清楚，中央网信办网络社会工作局副局长孙爱萍，国家卫生计生委医政医管局副局长焦雅辉，国务院扶贫办政策法规司副司长陈洪波，以及多家公益组织负责人，贫困地区党委政府负责人代表，健康领域爱心企业代表，医学专家，权威媒体负责人代表等约100人共同见证了启动仪式。

国家卫生计生委副主任、国务院医改办主任王贺胜在致辞中指出，党的十八大以来，国家卫生计生委坚决贯彻党中央、国务院决策部署，在国务院扶贫办的统筹协调下，经国务院同意，会同15个部门联合印发《关于实施健康扶贫工程的指导意见》，全面打响了健康扶贫攻坚战。围绕让贫困人口“看得起病、看得好病、方便看病、少生病”，采取超常规举措，苦干实干，健康扶贫工程收到明显实效。今天，人民网联合卫生计生委启动“会战2020?人民健康公益行动计划”，以中央媒体的力量讲好扶贫故事，推广这些好经验好做法，发挥舆论扶贫的力量，在全社会形成强大的舆论正能量。希望我们共同利用好这个平台，汇聚更多力量关注和参与健康扶贫工作，助力打赢脱贫攻坚战，以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开。

人民日报社副总编辑、人民网董事长王一彪在活动中表示，人民日报作为党中央机关报，编委会十分重视并积极做好扶贫宣传报道工作。人民日报社社长杨振武指出，要充分发挥舆论扶贫优势，加大对扶贫工作宣传报道力度，动员全党全社会重视扶贫工作。人民网是网上的人民日报，是中央重点新闻网站的排头兵。为宣传好健康扶贫工程及各项政策措施取得的成效，同时为社会公众提供大健康领域的救助入口，人民网专门推出人民健康公益援助信息平台。作为“会战2020?人民健康公益行动计划”启动以及后续相关行动的媒体传播大平台，平台将及时发布贫困地区救助援助动态信息，大力宣传健康公益行动的生动事迹，引导开展援助方和受助方的实时互动交流，为健康扶贫工作贡献力量。

农工党中央专职副主席龚建明说，作为以医药卫生、人口资源和生态环境保护为主要界别的参政党，长期以来，农工党坚持监督与帮扶并重的原则，发挥自身界别优势，聚焦“美丽中国”和“健康中国”的工作主线，在健康扶贫、生态扶贫等方面，为脱贫攻坚工作建真言、献良策，做出了积极贡献。农工党愿和人民网携起手来，发挥各自优势，让医药卫生界人才资源与权威主流媒体平台紧密对接，形成合力，实现打赢脱贫攻坚战这个共同的目标。

活动上，5位健康扶贫项目的亲历者分享了他们的所见所闻、所思所感：山西繁峙白求恩血液净化中心护士长韩美玲声情并茂地陈述了一对尿毒症夫妻抵御病魔的故事；北大人民医院脊柱外科主任刘海鹰讲述了帮助西藏重度脊柱畸形女孩重新站起来的故事；飞鹤乳业副总裁魏静介绍了飞鹤乳业捐赠1.76亿医疗设备的初衷和背后的故事；贵州台江人民医院院长汪四花分享了爱献苗乡、守卫健康的故事；天津市蓟州区人民医院王立凤讲述了一位援藏“铁娘子”的昌都情。这些健康扶贫故事生动鲜活，真实感人，令现场嘉宾深受触动。

随后，在与会嘉宾的共同见证下，“会战2020?人民健康公益行动计划”正式启动。

活动上还重点展示了“同心全科医生特岗人才计划”等15个健康扶贫案例，这些案例将入选“人民健康公益平台扶贫案例库”，为其他健康扶贫项目提供借鉴和参考。

除了展示已有的优秀案例，本次活动上，还发布了3个最新的健康扶贫项目，包括：“朗视界沐光明”公益基金项目；中国儿童少年基金会的听障儿童专项救助基金；白求恩公益基金会的“晚期肾病患者3年援助计划”。

在活动的圆桌论坛环节，国务院扶贫办政策法规司副司长陈洪波，健康时报社总编辑孟宪励，江西省卫计委副主任万筱明，陕西旬阳县卫计局局长李瑞清就如何更好地开展健康扶贫进行了交流，分享经验并提出宝贵建议。

“会战2020?人民健康公益行动计划”主要内容

（一）计划联合各大基金会和公益组织，加入到人民健康公益援助信息平台，给特定贫困人群提供医疗救助、营养救助、保险救助，并推出专项健康援助计划。

（二）计划邀请各大企业，开展定点公益、定向捐赠活动，所得钱物由第三方慈善机构负责发放。人民健康公益援助信息平台将做好重点宣传与推介。

（三）计划联合各级各类新闻机构，发起成立“中国健康融媒体公益联盟”，使人民健康公益行动计划覆盖到全国各地。

（四）计划邀请各级医疗机构成为医疗援助单位，为832个贫困县、贫困患者人群提供义诊讲座、免费诊疗服务。

（五）计划联合相关医疗机构，为贫困县医院和医生开展医疗专业能力培训，以及乡村医生培训。

（六）计划邀请社会知名爱心人士作为人民健康公益援助信息平台的“健康爱心大使”，根据活动需要，出席相关健康公益活动、看望病患人群等。

（七）以“会战2020”为主题，每年进行健康扶贫年度总结，每年推选一批“爱心企业、爱心人士、爱心专家、爱心机构”，总结一批经验，展示一批亮点。