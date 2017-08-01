欧乐B系列电动牙刷再出新品 “牙齿美容仪”走进家庭

核心提示：中国口腔健康市场的迅猛发展已经毋庸置疑，而各大巨头们的新品大战依然火热，这次，战火燃烧到了细分人群战场。

中国口腔健康市场的迅猛发展已经毋庸置疑，而各大巨头们的新品大战依然火热，这次，战火燃烧到了细分人群战场。

继2016年推出 iBrush Plus之后，8月16日，宝洁在上海市场地标之一的1933老场坊正式发布了旗下全新款iBrush玫瑰金美白电动牙刷，其精致的德国“黑科技”，靓丽的玫瑰金，直指高学历高颜值高收入，具备消费能力，有自我生活态度的时尚女性，为其量身打造的“牙齿美容仪”概念亦精准命中时尚女性对于“美”的追求。

活动现场，宝洁大中华区传播与公关部副总裁许有杰，宝洁大中华区口腔护理品类总经理王秉诚先生，欧乐B中国区代言人王凯，时尚博主黎贝卡小姐（“黎贝卡的异想世界”创始人），潮流博主徐老师（“深夜发媸”创始人），北京大学口腔全科医师许桐楷博士等大咖悉数出席。

“此次iBrush玫瑰金的全新上市，意味着专业级的口腔护理和潮流美感的完美统一。”宝洁大中华区传播与公关部副总裁许有杰先生表示。同时，宝洁大中华区口腔护理品类总经理王秉诚先生也在发布会现场传达了欧乐B对于中国口腔护理市场的细致观察：“欧乐B了解女性消费者对于净白牙齿的极致追求，并不断思考如何满足未来市场更为智能化、个性化的智美需求。今后我们将持续以专业、高品质的产品为中国消费者的口腔保驾护航。”

居家版“牙齿美容仪”

尽管历经多年的市场宣传，能够熟练使用电动牙刷的中国人群并不多，相较于欧美国家每100人平均30支电动牙刷的保有量，中国一线城市100人拥有的电动牙刷不到3支，市场增量可谓空前广阔。

作为宝洁针对中国“消费升级”市场所重点营销的品牌，欧乐B此次所发布的新品不仅科技感十足，更强调时尚、靓丽的颜色以及“牙齿美容仪”概念。

基础性能上，iBrush玫瑰金由现代工业设计之父 Dieter Rams设计，采用人性化极简设计，用户可单手一键控制开关、切换6种不同模式；同时，拥有和专业诊所使用的抛光杯结构相似的小巧圆形刷头，能够轻松完成齿缝间的深层清洁；可一键选择的专业抛光美白模式，效仿专业牙医美白抛光的3D声波洁齿科技，前后震动达40000次/分钟，左右摆动达到8800次/分钟；产生的超强清洁祛渍力，7天即可显著美白牙齿，远离红酒、咖啡对净白牙齿影响的困扰。

“欧乐B品牌最早由牙医建立并发扬光大，而此次iBrush玫瑰金抛光美白刷头的设计灵感来源于口腔诊所牙齿抛光仪，”谈及欧乐B品牌的牙医情结，宝洁大中华区传播与公关部副总裁许有杰先生在接受39健康网专访时表示，“中国消费者对于口腔健康的需求正在升级，消费者有意愿且有能力为有价值的产品付费，而对于美丽的执着则是时尚女性不懈的追求。”

许有杰颇为自豪的表示，作为一款革命性产品，iBrush玫瑰金本身，即是“智能美学”理念的集中体现：除抛光美白外，包括日常洁齿、深度清洁、敏感柔和、抛光美白、牙龈按摩、舌苔清洁在内的六大智能模式可轻松切换，不论是需要早晚两次的洁齿体验或是长时间清新口气，甚至是深层次的洗牙般感受，都可通过震动次数的智能调节，一键获得；专属的可视化智能向导、口腔清洁盲区监测功能及定制化区域清洁服务，甚至是健康大数据分析，用户都可以在智能手机上配合APP一手掌握。

多位时尚大咖背书

而此次发布会上，最引人瞩目的莫过于宝洁品牌与时尚圈的“亲密接触”。

“在中国庞大的消费群体中，注重生活品质、希望用美丽和专业来展现自我风范的精英阶层比例正在快速增长。他们更加关心自己的身体健康和生活质量，也渴望从各类时尚明星、意见领袖的成功经验中，获得更前瞻性的、革命性的知识和产品推荐，” 许有杰表示，“我们期待同时尚圈的合作，将品牌理念能够更为精准的传达到用户，并与之产生互动，倾听消费者声音。”

此前，欧乐B正式签约专业派著名演员王凯，担任中国区代言人。在此次发布会上，他也分享了自己在聚光灯下能够时刻展现出良好、自信个人形象的秘诀： “其实要想时刻保证完美状态，难度是很高的。而成败往往取决于细节上的努力，比如微笑时能露出一口亮丽、健康的牙齿。而说到口腔护理这件事，我其实是欧乐B 多年的忠实用户，其技术的专业水准、以及产品本身所展示出的精致美感，从未让我失望过。

知名时尚博主黎贝卡此次也担任了欧乐B品牌的爱牙大使，作为站在潮流最前线的时尚达人，也在发布会上和大家分享了自己的美丽心得：“女人对于美的极致追求是没有止境的，就像目前极度细分的化妆品产品线一样，牙齿护理也需要更专业的产品来满足日常需求，护理自己的牙齿已经变得像护理肌肤一样重要。”

此次，除常规销售渠道外， iBrush玫瑰金还联合黎贝卡、Gogoboi等时尚博主，在线上推出限量版专属礼盒，并提供包括定制化时尚单品、玫瑰金版旅行充电盒等在内的升级服务。