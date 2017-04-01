如何攻破“锁住”营养的细胞壁 行业有了新标准

核心提示：《报告》的六位研究者，来自中国医学科学院药物研究所国家药物筛选中心。研究人员应用现代科学研究的技术方法，对葡萄和灵芝孢子粉破壁后对健康的作用进行了系统认真的试验评价，证明了破壁可以促进植物营养素的释放，有益于健康。

破壁技术近来比较火！除了中药饮片外，食物营养行业近日也迎来了新技术和新标准。

但风靡于厨电领域的破壁技术，到底能为人类饮食和健康带来什么影响？最新的研究成果回答了这个疑问，促进食物营养元素的最大化释放，促进消化吸收，有益于人类健康。

为了让研究成果更快的普惠落地，食品加工破壁技术与标准联盟同期发布详尽的破壁行业标准，该标准的发布，有望促进破壁技术在食品行业的良性、规范发展。

食品加工破壁技术与标准联盟同期发布详尽的破壁行业标准

4月7日，中国医学科学院&北京协和医学院药物研究所完成了相关实验研究，完成了《九阳破壁消化性实验研究报告》（以下简称《报告》）。

《报告》的六位研究者，来自中国医学科学院药物研究所国家药物筛选中心。研究人员应用现代科学研究的技术方法，对葡萄和灵芝孢子粉破壁后对健康的作用进行了系统认真的试验评价，证明了破壁可以促进植物营养素的释放，有益于健康。

对比实验显示，破壁料理机相对于普通料理机，更益于灵芝孢子粉中营养物质的释放；破壁葡萄汁中槲皮素的释放量，远远高于不破壁葡萄汁中槲皮素的释放量。这意味着，食物经过破壁机的料理，能够最大化的释放营养元素。

而针对小鼠的实验结果，更有说服意义。两组对比小鼠，一组服用破壁灵芝孢子粉，另一组服用未经破壁的灵芝孢子粉。

对比实验显示，破壁灵芝孢子粉能够促进免疫缺陷小鼠的体重恢复，提高小鼠存活率，同时提高小鼠血清中免疫球蛋白水平，对细胞免疫功能有恢复作用。

破壁有助于健康

其实，破壁对于人类健康亦有类似作用。

所谓破壁，就是利用外力将细胞壁破坏，将细胞内的蛋白质、脂肪、水分、维生素、矿物质、植化素等营养素释放的过程。

另据研究显示，破壁释放的营养素中，最为称道的营养素之一是植化素。

研究显示，植化素是“自由基”的杀手，而自由基是导致人类衰老、细胞癌化的元凶之一，因此，自由基的“克星”植化素能够帮助人类提高免疫力、预防和降低三高、抗氧化，防衰老、清除体内多余自由基、有效降低癌症发生率。

那么，到底哪些食物适合破壁呢？

通常来说，水果、蔬菜，人体可以通过咀嚼和消化摄取，而种子和果皮则需要破壁。

种子含有膳食纤维、不饱和脂肪酸、植化素等，且种子一般非常坚硬，难于咀嚼与下咽，不易消化，需要借助外力破壁；

果皮主要成分为膳食纤维、植化素等，虽不像种子那样坚硬，但部分皮不易咀嚼，如葡萄皮、番茄皮，人体不易消化吸收，需要借助外力破壁。

研究数据显示，每100克未去皮的葡萄汁，相比去皮的葡萄汁维生素C多67%；每100克未去皮的葡萄汁相比去皮的葡萄汁多酚多107%；而经过破壁处理，皮籽全营养能够最大程度释放。

综合来说，对于人类，破壁食物的好处主要有四条：

第一，口感更为细腻。

当豆浆或者果蔬汁进入人的口腔内，豆浆颗粒或者果蔬颗粒刺激人的口、牙、舌形成刺喉感、粗糙感，令人不悦，而经过破壁处理的食物颗粒小于100微米以下，口感更为细腻爽滑。

第二，营养全释放。

在制作豆浆和果蔬汁的过程中，大豆或者果蔬进行破壁后，大部分的营养物质得以释放。

果蔬的种子比较坚硬，难于咀嚼消化而被扔弃。但研究已经证实果蔬种子中含有有较多植化素；葡萄皮有花青素、苹果皮有苹果多酚等，具有很好的抗氧化性；水果籽营养素主要有膳食纤维、油脂、蛋白质等。

破壁可以很好地粉碎皮籽，营养更全面。

第三，消化吸收快。

经过破壁处理的食物，无需口腔的咀嚼和胃肠道的长时间酶消化，所以消化吸收快。

第四，减少便秘，有利于身体健康。

经过破壁的食物，颗粒更小，纤维吸水膨胀占据胃部空间，增加饱足感，减少食物摄取；能增加粪便体积，帮助排便；稀释毒素浓度，减少毒素接触肠道的机会；促进蠕动帮助肠中毒素排出；結合食物的油脂，減少吸收；结合肠道的胆汁而排出，能促进胆固醇代谢等等。

首个破壁行业标准发布

在《报告》发布的当天，《破壁调理机》联盟标准同期发布，这是首个食品加工破壁技术领域行业内的标准。

最近几年，虽然破壁技术在家用食品加工行业逐步落地，但也出现了虚假标注电机转速、食品接触材料不安全、性能可靠性差等行业乱象。

为此，行业龙头企业九阳股份有限公司在去年8月牵头组建了食品加工破壁技术和标准联盟，组织产学研等各路力量，对破壁概念及其测试方法等进行科学评价。

本次破壁标准的发布，树立了行业发展规范，相关内容未来有望升级为国家标准。

该标准对破壁进行了严格的定义，所谓破壁，是利用物理、化学、酶解等方法如剪切、挤压、酶液等将细胞壁打破，将食材细胞内的维生素、矿物质、植化素、蛋白质、水分等充分释出的方式。标准还创新性的提出了两种评价破壁的检测方法。并且，对破壁料理机的质量考核提出了十几项检测标准，涉及外观、安全、破壁率、粉碎度、噪音、工作寿命等细分条目。

首个破壁行业标准的发布，为监管部门、行业企业、消费者提供了清晰详尽的破壁机评判标准。以九阳的Y20破壁机为例。使用德国电机，40000转/分，破壁更细腻；日本川崎钢材，不对称刀片设计，粉碎率提升至99.9%；20齿分段式鲨鱼齿刀，整体粉碎效率+20%。Y20的专利降噪技术，将噪音控制在87分贝以内，远低于国标；

Y20使用的森萨塔温控器，FAG轴承，德国崇德碳刷，表面电泳工艺，优质的选材及制作工艺，承诺十年包换。

《报告》和《标准》的陆续发布，将会扭准破壁行业乱象，促进破壁行业的规范发展，加快破壁相关产品的优胜劣汰。

就在发布会当天，《健康时报》和九阳联合发布了“健康中国、营养促进”倡议书。该倡议书呼应了国务院2016年印发的《“健康中国2030”规划纲要》，倡议社会各界切实推动产、学、研、媒协同发展、形成合力，为全国人民能得到靠谱的营养知识、受到贴心的营养指导、吃到可口的营养食品，为“健康中国、营养促进”，为实现“健康中国2030”，一起奋进。