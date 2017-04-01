康养或成旅游行业新热态 中青旅跨界融合发力

核心提示：“康养为传统旅游业发展注入新动能，培育康养与旅游跨产业融合的商业模式、为目标用户打造丰富内涵与良好体验需要独特定位与耐心。我们相信资本的力量，我们更相信脚踏实地的用心服务理应获得回报。”李京说。

4月6日上午，在中国旅游行业领军品牌中青旅召开主题为“三生万物”的三大战略新闻发布会上，中青旅和以岭健康城正式公布了二者跨界合作的协议。除此之外，中青旅控股股份有限公司副总裁、“旅游+康养”板块负责人李京亦对中青旅“旅游+康养”的战略布局进行了阐述。

李京表示，对于中青旅而言，旅游+康养不仅仅是一个战略选择，更是一个应当去拥抱的市场机遇，当然机遇伴随着挑战，我们深知这种挑战来自于“我们将康养旅游定位于中高端，包括老年旅游和医疗旅游。老年旅游主要是三个产品方向：老有所养、老有所乐和老有所学。医疗旅游的两个方向一是国内传统中医理疗，二海外高科技诊疗服务。”

李京表示，中青旅一直致力于打造多平台、控股型的旅游生态圈，中青旅的旅游+康养，不仅仅是老年旅游，还会涉及到康养市场与旅游相关的延伸服务，以及与康养产业与旅游的跨界合作。

中青旅和以岭健康城正式公布了二者跨界合作的协议

此次签约的两家战略合作伙伴也展现了中青旅旅游+康养的发展方向。以岭健康城是全国首批康养旅游示范基地，利用以岭健康城养生主题酒店、四大养生馆等优势资源，双方将探索建立主题、中高端产品合作机制，尝试联合专属产品，实现资源与产品的合作。雅达养老是以IDG资本、雅达国际、瑞东资本为依托，专注于健康养老产业及相关服务业的中国第一家养老产业公众公司（430556），其所运营的乌镇雅园目前已是公认的中国最成功的养老度假小镇。双方不仅将在候鸟旅居产品方面开展合作，还将发挥各自的品牌优势和社会资源优势，在康养产业整合营销服务及项目层面开展合作。

会上，围绕“旅游+康养”战略布局，中青旅聘请中国中医药国际文化交流中心专家组副组长、中国医师协会养生专业委员会常务副主任委员兼秘书长、北京医院针灸按摩科主任医师郑志坚等专家学者为康养旅游业务顾问；并与雅达养老、以岭健康城等机构建立战略合作伙伴关系，布局康养旅游; 李京表示，借此机会也是想向市场发出声音：中青旅愿意与和康养行业相关企业进行合作，形式不拘。我们将以开放的心态，审慎评估，寻求适宜的合作伙伴共同开发旅游+康养的市场潜力。

“康养为传统旅游业发展注入新动能，培育康养与旅游跨产业融合的商业模式、为目标用户打造丰富内涵与良好体验需要独特定位与耐心。我们相信资本的力量，我们更相信脚踏实地的用心服务理应获得回报。”李京说。

此次发布会，中国青旅集团公司党委书记、总经理，中青旅控股股份有限公司董事长康国明，中青旅控股股份有限公司党委书记、总裁张立军及中青旅旅游、教育、体育、康养等领域主管部门相关负责人、行业专家、合作伙伴及主流媒体等各领域专家代表120余人参加活动。

中国青旅集团公司党委书记、总经理，中青旅控股股份有限公司董事长康国明表示，中青旅将以旅游产业为基础，积极推动产业跨界融合发展， 将“旅游+教育”、“旅游+体育”、“旅游+康养”打造成为中青旅未来发展的三大新增战略业务。康国明还表示，从本质上说，“旅游+教育”、“旅游+体育”、“旅游+康养”，其实是打造一种健康、有品质、有内涵的生活方式。中青旅的发展定位，就是要做“有品质生活的系统提供者”。