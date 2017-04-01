医疗和保险跨界新尝试 家庭健康&保险分析师来了！

核心提示：现在流行玩跨界，医疗行业也不例外。2017年4月7日上午，中国首批“家庭健康＆保险分析师”颁证盛典在北京隆重举行。来自信诚人寿北京分公司的55位优秀保险代理人获此殊荣，成为中国首批“医疗健康＋保险服务”的跨界服务人才。

当今社会，我国很大一部分国民的健康意识停留在认知层面，未能在行动、习惯等方面形成有效的健康管理体系。同时，受生活节奏、环境指数及食品安全等因素影响，大众健康问题逐步凸显，因重大疾病导致的“因病致贫、因病返贫”现象日趋严重。

随着中国经济的腾飞式发展，中国消费者的保险意识日益增强，商业健康险作为社会医疗保险的重要补充，其大众认可度及需求也正在大幅升温。

现在流行玩跨界，医疗行业也不例外。2017年4月7日上午，中国首批“家庭健康&保险分析师”颁证盛典在北京隆重举行。来自信诚人寿北京分公司的55位优秀保险代理人获此殊荣，成为中国首批“医疗健康+保险服务”的跨界服务人才。

北京市保监局、北京市保险行业协会、中华预防医学会、中日友好医院、北京电视台等机构部门的有关领导莅临了会议，参加了首批学员的授证仪式。会议现场，首批学员代表分享了学习收获及心得，与会嘉宾以所处行业为出发点，共话“大健康时代下，保险行业与医疗健康跨界融合的重要意义”。

据了解，本项目由中国领先的医疗健康服务供应商子禾怡康统筹规划设计，并在保险行业首推“家庭健康&保险分析师”资格培训及认证，2016年子禾怡康携手信诚北分在保险行业首次推出这一培训。“家庭健康&保险分析师”项目的落地，也是信诚北分进一步践行“保险姓保”的指导方针的创新尝试。

医疗保险跨界融合关注健康管理全程

可以看到，与此前医疗保险行业主要关注医疗支付方向不同的是，此次跨界将会在客户健康管理的全程上进行新尝试。

会上，信诚北分总经理陈忠德指出，保险作为销售的特殊行业，业务员仅仅懂保险知识是不够的，更需要通过学习提升自己的专业知识。而“家庭健康&保险分析师”项目成立的初衷，就是以“健康管理”为全新切入点，为广大客户提供高端的服务，例如健康管理、疾病预防、风险识别、财务规划等全方位的专业分级咨询服务，引导客户形成良好的健康意识与保险意识。他表示，保险服务既要专注客户与市场，重视质量与品牌，又要着眼宏观与全局，服务发展与民生。

高端医疗与商业保险经紧密相连

医疗与保险融合是促进健康服务业发展的一个重要课题，大型三甲医院VIP门诊、VIP病房，也就是高端医疗未来的发展前景和未来的走向，离不开商业保险的支持，高端医疗与商业保险是相互促进，也是相互牵制的关系。

站在医疗机构的角度，在新医改的推动下，中日友好医院国际医疗部主任朱宇清认为，未来高端的医疗服务将会有较大的市场需求，而商业险的发展空间也会扩大。在国际医疗部，人们越来越多地开始关注健康险、商业险。

保险业务员变身健康管理人才

这是一次医疗和保险行业紧密结合的跨界融合，旨在打造懂医疗保险的人才，他们储备大量的专业健康管理知识，比如营养学、中医养生、慢性疾病预防等，能够为服务对象提供量身定制的一对一健康管理咨询服务。

信诚人寿北京分公司一线业务人员冀女士坦言，“作为健康保险分析师，可以在协助客户准确解读保单条款、选择合适的健康险的同时，替客户未雨绸缪，帮助他们分析自身健康状况，以建立良好习惯，抵御疾病风险，既提升了客户体验、增强了客户粘性，又间接控制了赔付率，使公司获益，可以说是一举多得。”