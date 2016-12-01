多地空气重度污染 你选什么样的防霾“神器”？

核心提示：“口罩是简单直接的防霾措施，但不是所有人都适合戴口罩。”对此问题，著名的心血管领域专家胡大一教授、肺癌研究和诊断领域专家支修益教授、中国健康促进与教育协会副秘书长陶茂萱教授等专家在近日召开的“空气质量指数与大众健康防护”圆桌会议上，明确指出，部分民众（如已经患有呼吸系统疾病的患者、心血管类疾病患者等）在应对雾霾天气时，选择口罩可能是不适宜的。

自12月16日开始，华北、黄淮等地再次出现大范围、持续性霾、雾天气。普通民众如果长期暴露在雾霾中，很有可能引发呼吸系统疾病。而在这样的天气中，很多本身就已具有呼吸系统疾病的民众和特异人群（比如慢阻肺患者），他们对于雾霾的防护以及对自身呼吸系统的保护肯定和普通人不一样。

很多网友发现，近来一款形似防毒面具的空气过滤设备开始逐渐出现在大街小巷，其独特的造型迅速引发了大量的关注，经过仔细了解才发现，这种设备是一种浓缩型的随身净化器，佩戴在手臂上的就是小型的空气净化器，通过管道将过滤后的空气输送到口罩中，实现呼吸健康的目的。

但这样的设备也让很多网友产生了疑惑，这样的设备真的有必要吗？戴着口罩不就可以了么？

“口罩是简单直接的防霾措施，但不是所有人都适合戴口罩。”对此问题，著名的心血管领域专家胡大一教授、肺癌研究和诊断领域专家支修益教授、中国健康促进与教育协会副秘书长陶茂萱教授等专家在近日召开的“空气质量指数与大众健康防护”圆桌会议上，明确指出，部分民众（如已经患有呼吸系统疾病的患者、心血管类疾病患者等）在应对雾霾天气时，选择口罩可能是不适宜的。所以，寻找更高效的随身空气净化设备在一定程度上是比较有必要的。

“空气质量指数与大众健康防护”圆桌会议作为空气环境与大众健康防护系列活动首发活动，在北京新云南皇冠假日酒店顺利举行。此次会议是由中国环境科学学会主办，中国健康促进与教育协会以及杭州联络互动信息科技有限公司协办。

除胡大一、支修益、陶茂萱外，北京大学医学部公共卫生学院劳动卫生与环境卫生学系主任郭新彪教授、中国疾病预防控制中心，环境与健康相关产品安全所副所长白雪涛教授、人民日报社《健康时报》赵安平副总编，中国环境科学学会的秘书长侯雪松教授以及联络智能有限公司CEO 首席执行官陈平先生也出席了此次会议。

会议举行当天正值全国40城市发布相应级别的重度污染天气预警，中国多个城市正在遭受重度雾霾的侵扰，此次会议初衷也正是通过促进空气环境与健康知识普及传播，简单的降低暴露行为防范空气污染的健康风险以及推动健康空气环境建设的新业态新技术的发展，特别是围绕空气环境与健康这一议题，与会嘉宾，分别从各自研究领域出发，发表重要讲话。

胡大一教授以“空气污染与心血管健康”为主题发表重要演讲；支修益教授分享了空气质量与肺部疾病，尤其是空气质量与肺癌之间千丝万缕的联系；北京大学医学部公共卫生学院劳动卫生与环境卫生学系主任郭新彪教授，在“大气污染与健康效应研究成果介绍”中为我们带来了业界的研究成果和更多的启示；中国疾病预防控制中心-环境与健康相关产品安全所副所长白雪涛教授，从污染定量分析对健康损坏的因果关系角度，作“大气质量与环境健康损害评估”主题发言。赵安平总编、侯雪松教授、陶茂萱教授又分别以“大众健康传播”“环境保护和污染防治”和“雾霾天下的全民健康教育”为议题，发表重要发言。

联络智能有限公司CEO陈平先生以“雾霾污染下的企业责任” 为议题发表了重要讲话。陈总发言结尾表示：“我们需要的不仅仅是一只口罩，我们追求的不止于消灭PM2.5。MOPS忻风随身空气净化器，还承载着企业对社会的一份责任。联络集团关心和关注社会上广大群众的呼吸健康，尤其是经常暴露在雾霾中的社会工作者，比如环卫工人、交警同志。为此，我们开展了一项企业活动，将MOPS忻风随身空气净化器，送给在雾霾中还坚守在各个公共服务岗位上的工作者。”

会议最后，陈平表示，联络集团十分关注青少年的发展，与中国青少年发展基金会约定，每购买联络集团自有硬件品牌的产品一份，即为中国青少年发展基金会捐赠一元钱用于希望工程。