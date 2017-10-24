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多囊问题是怎么引起的

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2017-10-24
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　　多囊问题是怎么引起的？不少女性都因为各种原因导致了多囊卵巢综合征的出现，这种疾病严重的影响了女性朋友的身体健康，其实，导致多囊卵巢综合征的病因也是比较复杂的，患者需要找准病因，才能更有针对性的治疗，那么，什多囊是怎么引起的呢？

　　多囊卵巢综合征的原因主要是有哪些？

　　1、家族遗传因素：依据多囊卵巢综合症发生所显示的家族高度聚集性，因此，遗传因素是其病因学上一个主要因素。多数多囊卵巢综合症与基因异常有关，少数多囊卵巢综合征有染色体异常，此发病因素很难进行避免，唯有早发现早治疗。

　　2、长期精神紧张、药物及疾病影响：由于精神紧张、药物及某些疾病影响到下丘脑一垂体一卵巢轴调节功能异常，导致卵巢间质、卵泡膜细胞产生过量雄激素;卵巢内高雄激素抑制卵泡成熟，从而出现一系列诸如闭经、多毛等多囊卵巢综合症的症状。

　　3、肥胖、高胰岛素血症患者：部分多囊卵巢综合症患者，尤其是肥胖患者可表现为高胰岛素血症和耐胰岛素，提示由胰岛素抵抗引起。引起胰岛素抵抗的原因有多种，多数情况是胰岛素受体后信息传导系统的障碍引起，也可有胰岛素受体缺陷引起。

　　4、肾上腺功能异常：多囊卵巢综合症患者存在肾上腺皮质功能异常现象，常由于肾上腺皮质功能亢进，导致分泌过量的雄激素，出现无排卵等症状。引起肾上腺皮质功能异常的疾病，主要有肾上腺肿瘤 、肾上腺皮质增生等。

　　温馨提示 ：由于近期病人较多，为了有效调配医护资源，鼓励有计划就诊，我院特开设网上医生咨询预约服务，预约将可以看病无需排队等候、亲自安排专家接诊，免专家咨询费，优先就诊，省去您排队就诊的麻烦。

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