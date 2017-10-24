多囊卵巢症状表现有什么？说起多囊卵巢相信大家都已经不陌生了吧，但是说起这种疾病的症状表现，相信很多人还是非常陌生的，因为不了解多囊卵巢的症状，也就无法及时发现进行治疗，因此了解多囊卵巢的症状是很重要的，那么，多囊卵巢的症状表现是什么？

专家介绍：多囊卵巢综合症表现：

1、多毛：69%的女性会出现类似症状，多见于口唇、下颌颊侧、下腹、耻上、股内侧和小腿外侧，并伴有痤疮、脂溢和脱发。多毛与高雄激素血症非同步。

2、月经失调：表现为原发性闭经者仅占5%，而51-77%患者，呈现为继发性闭经，初潮年龄正常或延迟，继而月经稀发、月经过少或闭经。仍有规律月经者12%，功血伴黄体不健康22-29%。

3、卵巢增生：50-75%，为双侧对称性多囊性增大2-4倍，或为子宫体积1/3-1/4为多囊型，也有20-30%卵巢并不增大呈硬化型。

4、肥胖：41%的有肥胖的现象，多始于青春期前后，渐进性，此与高雄激素血症同化作用和性腺外雌激素促进细胞肥胖大所致。

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