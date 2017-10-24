怎样治疗多囊卵巢综合症？我们都知道多囊卵巢综合症这种疾病带给了无数的家庭带严重的困扰，患有多囊卵巢很难自然受孕，引起女性出现不孕不育的情况，很多女性都想了解这方面的问题，下面我们就请黑龙江阳光女子医院专家来详细的介绍一下，希望对您有所帮助。

黑龙江阳光女子医院“多靶位疗法”多囊卵巢综合症

多靶位治疗，是在整体思维的指导下，把大脑皮层、下丘脑、垂体、卵巢、子宫视作为单独的个体，在治疗过程中把这些个体当做射击用的靶子各个击破。靶向疗法不仅是一种治疗手段，更是一种治疗观念，既要把女性生殖系统当做一个整体去看待，又要进行的科学的分型，辨证施治与辨病施治相结合，以让患者成功怀孕为准则。

多靶位治疗：对多囊的治疗要坚持多靶位“一药、二减、三高、四术”八字治疗方针。

“一药”是指首先要采用药物治疗调节患者的激素水平和促排卵;

“二减”是指要科学指导患者节食、运动、减肥，保持合理的体重;

“三高”是指要对多囊患者的高胰岛素血症(糖尿病)进行科学治疗，使患者的代谢紊乱恢复正常;

“四术”是指单纯药物治疗等手段无效的情况下，采取药物治疗与先进的腹腔镜下多囊卵巢打孔术联合治疗，中西医结合调节内分泌，使下丘脑——垂体——卵巢这一性腺轴恢复正常功能。

温馨提示 ：由于近期病人较多，为了有效调配医护资源，鼓励有计划就诊，我院特开设网上医生咨询预约服务，预约将可以看病无需排队等候、亲自安排专家接诊，免专家咨询费，优先就诊，省去您排队就诊的麻烦。