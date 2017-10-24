39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 黑龙江阳光女子专科医院 > 正文
综合
问医生

怎样治疗多囊卵巢综合症

新闻文章排行榜
2017-10-24
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

　　怎样治疗多囊卵巢综合症？我们都知道多囊卵巢综合症这种疾病带给了无数的家庭带严重的困扰，患有多囊卵巢很难自然受孕，引起女性出现不孕不育的情况，很多女性都想了解这方面的问题，下面我们就请黑龙江阳光女子医院专家来详细的介绍一下，希望对您有所帮助。

　　黑龙江阳光女子医院“多靶位疗法”多囊卵巢综合症

　　多靶位治疗，是在整体思维的指导下，把大脑皮层、下丘脑、垂体、卵巢、子宫视作为单独的个体，在治疗过程中把这些个体当做射击用的靶子各个击破。靶向疗法不仅是一种治疗手段，更是一种治疗观念，既要把女性生殖系统当做一个整体去看待，又要进行的科学的分型，辨证施治与辨病施治相结合，以让患者成功怀孕为准则。

　　多靶位治疗：对多囊的治疗要坚持多靶位“一药、二减、三高、四术”八字治疗方针。

　　“一药”是指首先要采用药物治疗调节患者的激素水平和促排卵;

　　“二减”是指要科学指导患者节食、运动、减肥，保持合理的体重;

　　“三高”是指要对多囊患者的高胰岛素血症(糖尿病)进行科学治疗，使患者的代谢紊乱恢复正常;

　　“四术”是指单纯药物治疗等手段无效的情况下，采取药物治疗与先进的腹腔镜下多囊卵巢打孔术联合治疗，中西医结合调节内分泌，使下丘脑——垂体——卵巢这一性腺轴恢复正常功能。

　　温馨提示 ：由于近期病人较多，为了有效调配医护资源，鼓励有计划就诊，我院特开设网上医生咨询预约服务，预约将可以看病无需排队等候、亲自安排专家接诊，免专家咨询费，优先就诊，省去您排队就诊的麻烦。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈