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多囊卵巢患者不能怀孕吗

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2017-10-24
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　　多囊卵巢患者不能怀孕吗？大家都知道，卵巢是生产卵子的地方，是女性重要的生殖器官。如果卵巢出现了异常，是一定会影响女性生育的，多囊卵巢是比较常见的妇科疾病之一，那么，多囊卵巢患者还能怀孕吗？

　　多囊卵巢综合征是一种多发病因、临床表现多态性的一种女性综合征。临床表现主要有月经失调、不孕、多毛、肥胖等，对女性的工作和生活造成了很大影响。多囊卵巢综合症的原因十分多而其繁琐，下面我们从病因来看多囊卵巢综合症能否怀孕的问题。

　　医生介绍，多囊卵巢综合症影响生育的原因有如下几点：

　　1、一般多囊卵巢综合症患者卵巢外层白膜厚而致密，导致发育成熟的卵子不能及时冲破，这种情况在临床医学上一般称为未破裂黄素化综合症。

　　2、很多多囊卵巢综合征患者都有月经周期长，月经稀发的症状，这一般是由于患者多个卵子同时发育，但到排卵期的时候一个成熟的卵子也没有，导致不能排卵。女性偶尔也能排出一个成熟卵子，这样的卵子虽然能怀孕，但怀孕机率很低，大约只有5%—8%。

　　温馨提示 ：由于近期病人较多，为了有效调配医护资源，鼓励有计划就诊，我院特开设网上医生咨询预约服务，预约将可以看病无需排队等候、亲自安排专家接诊，免专家咨询费，优先就诊，省去您排队就诊的麻烦。

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