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上厕所屁眼流血是怎么回事

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2017-09-04静静
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核心提示：上厕所发现肛门出血是怎么回事？你所说的应该是便血的症状，那么引起便血的原因有很多：比如经常熬夜，饮食不规律便秘引起的便血，或者是肛裂，痔疮，大肠疾病所发出的一种信号，千万不能忽视。

　　上厕所发现肛门出血是怎么回事？你所说的应该是便血的症状，那么引起便血的原因有很多：比如经常熬夜，饮食不规律便秘引起的便血，或者是肛裂，痔疮，大肠疾病所发出的一种信号，千万不能忽视。

　　血液从肛门排出，或大便时带血，或全为血便，颜色呈鲜红、暗红或柏油样，均称为便血。肛肠医生说，便血意味着疾病的发生，临床上90%以上的便血是由肛肠疾病造成的。

　　便血的不同症状预示不同疾病的发生

　　1、痔疮：大便带血一般发生在排便过程中或便后，呈滴血或喷射状，血色鲜红，血与粪便不混合；

　　2、肛裂：肛裂导致的大便带血，血色鲜红，滴出或手纸擦后有血迹，且便后有肛门剧烈痛疼；

　　3、直肠、结肠息肉：血色鲜红、微痛、血与大便不混合；

　　4、溃疡性结肠炎：溃疡性结肠炎引起便血，多半混有粘液或呈脓血便，并伴有下腹痛、发热、便频及里急后重等症。

　　5、消化道疾病：一般来说如果大便呈柏油状或呈黑红色，出血部位多在于上消化道;如果血色红，则多是下消化道疾病出血。

　　6、直肠恶变：它的症状主要是粪便中混有脓血、粘膜或腐臭的分泌物。血色鲜红或暗红，呈滴状附于大便表面；晚期常出现脓血便并伴有肛门直肠下坠、消瘦、大便习惯改变等症状。

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