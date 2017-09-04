产后便秘严重怎么办？

核心提示：产后便秘是最常见的症状，引起便秘的原因主要有以下几点：①产后便秘是由于身体内分泌的变化，肠蠕动减弱；②身体虚弱，腹壁肌肉松弛收缩力不足；③产后失血多、出汗多、卧床多、活动少；

产后便秘是最常见的症状，引起便秘的原因主要有以下几点：

①产后便秘是由于身体内分泌的变化，肠蠕动减弱;

②身体虚弱，腹壁肌肉松弛收缩力不足;

③产后失血多、出汗多、卧床多、活动少;

④饮食以米、面、蛋等无渣饮食为主，蔬菜摄入量少。粪便在肠道内停留的时间长，水分被肠壁吸收，使大便干燥、坚硬，排出异常困难，严重的可引起肛裂、痔疮等，增加产妇的痛苦。再加上分娩时会阴裂伤，使产妇对解大便有一种恐惧感，甚至形成恶性循环。若等便秘出现后治疗，不如早早预防。产前有便秘者，产后应早些下床活动，做产后操，如缩肛运动，每天坚持1～2次，每次10分钟左右，是治疗便秘的方法之一;多喝开水，清晨起床后空腹一瓶效果，或将香油、蜂蜜调和用水冲服。多吃含纤维素多的食物如西梅、蔬菜，养成定时解大便的习惯，以形成条件反射。

推荐一种凯格尔运动，具体操作如下：

1、仰躺在床上，双脚的膝盖弯曲，类似分娩前做妇科检查的姿势。

2、收缩骨盆底肌肉，就像平常解小便中途忽然憋住的动作。

3、持续收缩约10秒，再放松10秒，如此重复15次，每天1次。要点：姿势和用力一定要正确;除了提肛肌群，腹部大腿臀部均不需用力;运动次数和收缩强度需要随产妇体质和手术情况而定，好事先请示医师。饮食方面，给予以下一些建议：

1、多吃纤维多的食品如山芋、粗粮、芹菜等各种绿叶蔬菜。

2、多吃水分多的食品如西梅、雪梨等富含水分的水果。

3、多吃能够促进肠蠕动的食品如西梅、蜂蜜、香蕉、芋头、苹果。

4、多吃富含有机酸的食品如酸奶，增加消化与通便功能，可常饮用。

5、多吃含脂肪酸的食品如花生米、松子仁、黑芝麻、瓜子仁。推荐几类，解决便秘的“小处方”1、蜂蜜芝麻糊蜂蜜180克，黑芝麻30克，研碎、调和蒸熟，每天食用2次。2、红薯粥将红薯500克，洗净削去外皮，切成块放在锅内，加水适量，煎至熟烂，再加少量白糖调味，临睡前食用。3、牛奶加蜂蜜 牛奶加少量蜂蜜、煮沸，加葱汁数滴，每日早晚空腹服。