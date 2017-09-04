宝宝拉大便有血是怎么回事？

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核心提示：一、0～ 4个月1、母乳喂养 新生儿比较多，每天6～7次，甚至10次也有可能。月龄增加以后，一天3～5次 无臭味，可能有酸甜气味 金黄色、黄色、棕色 新生儿的大便都比较稀，呈糊状或水样，可能有黏液或奶瓣。2～3个月以后，宝宝大便会慢慢变软、变厚，不干硬。2、人工喂养 新生儿一天2～3次，基本上1～3天1次都是正常的 无明显臭味 淡黄色，如果吃的奶粉含铁量高，可能呈绿色。 大便比母乳喂养的宝宝干燥，质地较硬，基本成形，为条状。但相对成人来说还是比较软的。 二、5个月以后1、添加辅食后 母乳喂养 明显减少，1～2天一次，3天以内一次都正常 添加碳水化合物后会有发酵的臭味，7～8个月添加荤腥后会变更臭 颜色受到辅食的影响 慢慢过渡到成形2、人工喂养 1～2天一次，3天以内一次都正常 成形。