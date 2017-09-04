39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 合肥医博肛泰肛肠医院 > 正文
综合
问医生

出血——合肥医博肛泰肛肠医院

新闻文章排行榜
2017-09-04静静
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：合肥医博肛泰医院医生介绍说，大便出血属于肛肠疾病的一类，血液从肛门排出，或大便时带血，或全为血便，颜色呈鲜红、暗红或柏油样，均称为便血。

　　合肥医博肛泰医院医生介绍说，大便出血属于肛肠疾病的一类，血液从肛门排出，或大便时带血，或全为血便，颜色呈鲜红、暗红或柏油样，均称为便血。

　　大便出血是一种常见的症状，往往也容易被人们所忽视。但是，大便干燥出血常常是重大肛肠疾病来临的前兆，及时重视起来是关键。

　　大便出血了，首先应该找出大便出血的原因，下面合肥医博肛泰医院医生将为我们讲解，大便出血的原因：

　　①痔疮：引起的大便出血患有痔疮解大便时鲜血常与粪便相混，有时伴有痔核脱出，形成水肿，嵌顿时可发生疼痛，严重的痔疮患者可导致贫血。

　　②直肠息肉、乙状结肠息肉：引起的大便出血。便后有鲜血或暗红色血液染于大便之外，直肠息肉偶伴有息肉脱出。

　　③大肠恶变、直肠恶变：引发的大便出血。表现为解黏液脓血便或暗红色血便，晚期恶变肿的大便有恶臭。

　　医生提醒：以上是大便出血的原因，如果出现大便出血的情况，就应该立即到医生处检查及接受治疗，因为早发现、早治疗、效果会更好。

　　医生热线咨询：0551-6

　　因个人身体差异化，病因不同、病情不同，上述描述可能会和您的病情症状不同，您可以根据自身病情

　　出现便血症状 及时检查才是重中之重

　　合肥医博肛泰医院肛肠科室拥有国内权威检测系统，对便血进行检查，能够快速找到发病根源，避免误诊、漏诊率。直接为下一步科学治疗提供可靠依据，医生根据患者具体情况，采用一人一案方式对症治疗。我院是国家甲等医院。

　　合肥医博肛泰医院还同步国际步伐，引进德国狼牌腹腔镜、日本奥林巴斯电子结肠镜、韩国电子肛肠镜、3D超声成像检查系统等，为便血的专业、精准诊断提供更多的保障。

　　尤其电子肛肠镜，它能对肛肠部位进行详细检查，能将病灶放大到数十倍。还能够通过显示器直接反应出来，医患双方可清晰、准确、直观地了解病情。还可以将检查结果保存，方便进行术前、术后的对照及查询。为便血的诊断、治疗提供了科学依据和优越条件，也为针对性、科学性和创新性治疗奠定了坚实基础。

　　尖端技术 科学、有效根源治疗痔疮

　　合肥医博肛泰医院其独立的肛肠科室是集科研、诊疗于一体的。所肛肠科众位肛肠医生，对肛肠疾病治疗中的“治疗过程痛苦、治疗后病情常反复”的问题进行长期的探索、研究、创新，基于多年的临床经验，研发出了一套针对肛肠疾病的有效诊疗技术--称之为“肛泰专利陆氏套扎术”。

　　该技术拥有多个针对不同肛肠疾病的诊疗方法、方案，有着“无痛、微创、无并发症、防复发、一次性治”的治疗优势。据临床数据统计：已经有73426例便血患者，通过航研所微创疗法的治疗获得了康复，并且几乎无复发情况

　　以上就是医生的详细解答，希望对您有所帮助。出现便血症状的肛肠疾病有很多，大家一定不要图省事，不去医院检查确诊就采取治疗。只有精准的确定发病的病源，针对病源进行治疗，才是最省时、省力、省钱的方法。及早检查确诊--这才是便血的治疗捷径！全国热线：0551-6。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈