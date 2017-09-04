出血——合肥医博肛泰肛肠医院

核心提示：合肥医博肛泰医院医生介绍说，大便出血属于肛肠疾病的一类，血液从肛门排出，或大便时带血，或全为血便，颜色呈鲜红、暗红或柏油样，均称为便血。

合肥医博肛泰医院医生介绍说，大便出血属于肛肠疾病的一类，血液从肛门排出，或大便时带血，或全为血便，颜色呈鲜红、暗红或柏油样，均称为便血。

大便出血是一种常见的症状，往往也容易被人们所忽视。但是，大便干燥出血常常是重大肛肠疾病来临的前兆，及时重视起来是关键。

大便出血了，首先应该找出大便出血的原因，下面合肥医博肛泰医院医生将为我们讲解，大便出血的原因：

①痔疮：引起的大便出血患有痔疮解大便时鲜血常与粪便相混，有时伴有痔核脱出，形成水肿，嵌顿时可发生疼痛，严重的痔疮患者可导致贫血。

②直肠息肉、乙状结肠息肉：引起的大便出血。便后有鲜血或暗红色血液染于大便之外，直肠息肉偶伴有息肉脱出。

③大肠恶变、直肠恶变：引发的大便出血。表现为解黏液脓血便或暗红色血便，晚期恶变肿的大便有恶臭。

医生提醒：以上是大便出血的原因，如果出现大便出血的情况，就应该立即到医生处检查及接受治疗，因为早发现、早治疗、效果会更好。

医生热线咨询：0551-6

因个人身体差异化，病因不同、病情不同，上述描述可能会和您的病情症状不同，您可以根据自身病情

出现便血症状 及时检查才是重中之重

合肥医博肛泰医院肛肠科室拥有国内权威检测系统，对便血进行检查，能够快速找到发病根源，避免误诊、漏诊率。直接为下一步科学治疗提供可靠依据，医生根据患者具体情况，采用一人一案方式对症治疗。我院是国家甲等医院。

合肥医博肛泰医院还同步国际步伐，引进德国狼牌腹腔镜、日本奥林巴斯电子结肠镜、韩国电子肛肠镜、3D超声成像检查系统等，为便血的专业、精准诊断提供更多的保障。

尤其电子肛肠镜，它能对肛肠部位进行详细检查，能将病灶放大到数十倍。还能够通过显示器直接反应出来，医患双方可清晰、准确、直观地了解病情。还可以将检查结果保存，方便进行术前、术后的对照及查询。为便血的诊断、治疗提供了科学依据和优越条件，也为针对性、科学性和创新性治疗奠定了坚实基础。

尖端技术 科学、有效根源治疗痔疮

合肥医博肛泰医院其独立的肛肠科室是集科研、诊疗于一体的。所肛肠科众位肛肠医生，对肛肠疾病治疗中的“治疗过程痛苦、治疗后病情常反复”的问题进行长期的探索、研究、创新，基于多年的临床经验，研发出了一套针对肛肠疾病的有效诊疗技术--称之为“肛泰专利陆氏套扎术”。

该技术拥有多个针对不同肛肠疾病的诊疗方法、方案，有着“无痛、微创、无并发症、防复发、一次性治”的治疗优势。据临床数据统计：已经有73426例便血患者，通过航研所微创疗法的治疗获得了康复，并且几乎无复发情况

以上就是医生的详细解答，希望对您有所帮助。出现便血症状的肛肠疾病有很多，大家一定不要图省事，不去医院检查确诊就采取治疗。只有精准的确定发病的病源，针对病源进行治疗，才是最省时、省力、省钱的方法。及早检查确诊--这才是便血的治疗捷径！全国热线：0551-6。