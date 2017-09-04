拉屎不成形是什么原因？合肥医博肛泰肛肠医院

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核心提示：有可能是“肠易激综合症”．这是结肠的一种功能性病变，主要表现为大便不成型，次数增多，腹胀等等．这些症状多在食物刺激，如饮酒，或不规律生活如熬夜，或情绪波动等情况下加重。