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屁眼旁边长了个肉球疼，合肥医博肛泰肛肠医院

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2017-08-23静静
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核心提示：医生指出：肛门长肉球只是疾病的表面现象，到专业正规医院进行检查会发现引起肛门长肉球的肛肠疾病有很多，譬如，痔疮、肛乳头肥大，直肠息肉、直肠粘膜松弛等疾病，下面我们来仔细看一下！

　　医生指出：肛门长肉球只是疾病的表面现象，到专业正规医院进行检查会发现引起肛门长肉球的肛肠疾病有很多，譬如，痔疮、肛乳头肥大，直肠息肉、直肠粘膜松弛等疾病，下面我们来仔细看一下！

　　外痔：其中外痔的主要症状为肛门坠胀、疼痛、有异物感。

　　内痔：排便时内痔脱出肛门外，便后痔核自行回纳的为二期内痔；便后痔核不能回纳，需用手法复位者为三期内痔。痔核脱出呈紫红或鲜红色，似草莓状，粘膜菲薄易出血。

　　肛乳头肥大：除小的三角状、米粒状肥大的肛乳头外，较大的肛乳头可随排便脱出肛门外，部分能自行回纳，有的需用手托回复位，常表现为肛管处白色乳头状肿物，较硬，常多发。

　　直肠息肉：直肠下端息肉可随排便脱出肛门外，能自行回纳，息肉表面为粘膜，粘膜发炎时呈草莓状，脱出息肉有蒂，常易出血。

　　直肠粘膜松弛：直肠粘膜松弛又叫直肠内脱垂，不论是直肠粘膜脱垂，还是直肠全层脱垂，排便时均可脱出，便后收缩能回纳，有的需用手托回。

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　　¤ 肛门口的疙瘩是硬还是软？【 包是硬的 】【 包是软的 】

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　　韩电子肛肠镜，3分钟查明肛门长包疙瘩病因

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　　合肥医博肛泰医院引进韩国电子肛肠镜，只需三分钟便能对肛门异物确诊。可有效地避免误诊、漏诊。

　　医生提醒：合肥医博肛泰医院医生告诉患者，疾病应及早治疗，任其发展只会严重影响生活质量。

　　 合肥YEBO医博肛泰全国连锁医保定点医院，医院坚持全年无假日服务，假日专家照常坐诊，秉承“专业、诚信、尊重、感恩”的管理理念，实现价格透明化，程序公开化，坚持把方便让给患者，把实惠送给患者，把温馨留给患者。被称为“合肥老百姓自己的肛肠医院”。

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