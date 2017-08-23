屁眼旁边长了个肉球疼，合肥医博肛泰肛肠医院

核心提示：医生指出：肛门长肉球只是疾病的表面现象，到专业正规医院进行检查会发现引起肛门长肉球的肛肠疾病有很多，譬如，痔疮、肛乳头肥大，直肠息肉、直肠粘膜松弛等疾病，下面我们来仔细看一下！

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外痔：其中外痔的主要症状为肛门坠胀、疼痛、有异物感。

内痔：排便时内痔脱出肛门外，便后痔核自行回纳的为二期内痔；便后痔核不能回纳，需用手法复位者为三期内痔。痔核脱出呈紫红或鲜红色，似草莓状，粘膜菲薄易出血。

肛乳头肥大：除小的三角状、米粒状肥大的肛乳头外，较大的肛乳头可随排便脱出肛门外，部分能自行回纳，有的需用手托回复位，常表现为肛管处白色乳头状肿物，较硬，常多发。

直肠息肉：直肠下端息肉可随排便脱出肛门外，能自行回纳，息肉表面为粘膜，粘膜发炎时呈草莓状，脱出息肉有蒂，常易出血。

直肠粘膜松弛：直肠粘膜松弛又叫直肠内脱垂，不论是直肠粘膜脱垂，还是直肠全层脱垂，排便时均可脱出，便后收缩能回纳，有的需用手托回。

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