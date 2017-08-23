脓血便，合肥医博肛泰肛肠医院

核心提示：血便是怎么回事？造成便血的原因有很多，但是一般情况下很多人都认为便血是因为内痔造成的，因为内痔最主要的症状就是便血，这个也可以说的通，但是这并不是，因为还有很多其他的原因也可以造成便血，我们只有到医院明确的检查之后才能确认自己是什么原因，下面就请合肥肛肠医院的医生来介绍一下。

血便是怎么回事？造成便血的原因有很多，但是一般情况下很多人都认为便血是因为内痔造成的，因为内痔最主要的症状就是便血，这个也可以说的通，但是这并不是，因为还有很多其他的原因也可以造成便血，我们只有到医院明确的检查之后才能确认自己是什么原因，下面就请合肥肛肠医院的医生来介绍一下。

便血的原因

1、微痛性便血

（1）肠息肉：出血量较少，血色鲜红，与大便不混合，有时伴黏液，近肛门处的息肉有时可脱出肛门外。

（2）痔疮：主要是内痔便血，便血一般发生在排便过程中或便后，呈滴血或喷射状，血色鲜红，不与粪便混合，偶尔伴有肿物脱出。

（3）肠恶变：表现为大便次数增多、脓血便、粘液血便。血色鲜红或暗红，呈滴状附于大便表面；晚期常出现脓血便并伴有肛门直肠下坠、消瘦、大便习惯改变等症状。

2、疼痛性便血

（1）肛裂：便血不规则，时有时无，血色鲜红，滴出或手纸擦后有血迹，便时或便后肛门剧烈疼痛。

（2）肠炎：常为间歇性便血，量较少，且粪便中含有脓血或黏液，多伴有腹泻、腹痛及里急后重等症状。

（3）肛瘘：便血量较少，常与粪便相混，呈脓血样或脓血黏液样便，色鲜红，有里急后重感及左下腹压痛，并伴有腹痛、腹泻及恶心、呕吐。

在我们的日常生活中，总是会遇到这样那样的肛肠疾病，但是我们不能就像对待感冒一样轻描淡写的就过去了，肛肠病的危害是很大的，所以说，在碰到肛肠疾病的时候就要及时的治疗，不治疗就会造成很大的危害的。