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痔疮不手术能治？合肥医博肛泰肛肠医院

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2017-08-23静静
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核心提示：一提到痔疮手术，很多人都会有一种闻风丧胆的感觉，许多患者朋友们都说，不是我得了痔疮不想去治，是我真的被疼吓了，这有没有一种可以不用动刀就能治疗痔疮的方法呢？医生的回答是肯定的。

　　一提到痔疮手术，很多人都会有一种闻风丧胆的感觉，许多患者朋友们都说，不是我得了痔疮不想去治，是我真的被疼吓了，这有没有一种可以不用动刀就能治疗痔疮的方法呢？医生的回答是肯定的。

　　首先我们来看看痔疮治疗的危害：

　　一、肛门功能失常：久病不愈，一方面导致肛门挛缩，排便困难;另一方面侵 犯括约肌，易导致肛门失禁。

　　二、易致植物神经紊乱：可引起腰部、骺骨、股后部位疼痛，还可引起泌尿生 殖系统反射性功能紊乱。我这种情况是不是痔疮呢？点击咨询医生

　　三、引发妇科疾病：由于肛门和阴道接近，痔疮出血或发炎往往会导致细菌大 量繁殖，引发妇科炎病。

　　合肥医博肛泰微创治疗痔疮——不用刀的微创术

　　合肥医博肛泰采用HCPT微创手术治疗痔疮，利用高频电容式电场产热原理，对仪器的振荡频率、输出功率、治疗电极的设计以及测试，计算出痔疮组织在该仪器下的电解常数和电导率，得到仪器、电极、组织三者匹配。

　　该手术具有定向性好、治疗时间短、不出血、安全可靠、无需住院等优点。

　　温馨提示：合肥医博肛泰肛肠医院以国际“微痛微创诊疗”技术为基点，凭借对肛肠疾病的透彻解析，科学规范化的管理，过硬的专业技术水平，独步于肛肠医学领域，成为国内肛肠医院的专业典范。

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