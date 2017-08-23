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痔疮出血如何治疗呢？合肥医博肛泰肛肠医院

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2017-08-23静静
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核心提示：很多痔疮患者对于痔疮出血而言，因大多抱着会自己好的心态引起病情的加重。其实痔疮大便出血和脱出是患者常见的病症，尤其以出血为突出，长期出血会导致患者大量失血造成缺铁性贫血，对工作和生活都有很大的负面影响。想要了解大便出血，就得先明白是哪些症状引起的出血。

　　很多痔疮患者对于痔疮出血而言，因大多抱着会自己好的心态引起病情的加重。其实痔疮大便出血和脱出是患者常见的病症，尤其以出血为突出，长期出血会导致患者大量失血造成缺铁性贫血，对工作和生活都有很大的负面影响。想要了解大便出血，就得先明白是哪些症状引起的出血。

　　不同痔疮症状引起不同的出血

　　1、内痔出血：内痔早期会有肿物脱出肛外，中、晚期外痔，脱出物脱出肛外无法塞回，长期暴露于肛外，很容易受到细菌的感染，或是粪便的反复摩擦，而引起出血的情况发生。

　　2、外痔出血：外痔位于肛门边缘处，患者可亲眼看见，一般无法塞回肛内，如果强行塞入，很容易造成肿块充血、红肿的情况，排便时会出现出血的情况，多是由于粪便反复摩擦而引起的，出血量不多，无任何的疼痛感，便后可在手纸上看到点滴状的血。

　　3、混合痔出血：混合痔的症状表现主要体现在内痔和外痔的集合体上，排便时会出现剧烈的疼痛感和出血的情况发生，给患者的身心都带来巨大的伤害。

　　痔疮是困扰人们生活的主要疾病之一，其严重性不言而喻。当肛门用力过度时，更易引发痔疮出血，为了防止过度出血，引起缺铁性贫血，患者应及早治疗。痔疮出血怎么治疗？

　　痔疮出血微创手术

　　治痔疮便血，什么最专业？合肥医博肛泰肛肠医院专家介绍，现代社会治疗痔疮便血，无痛微创技术。合肥医博肛泰肛肠医院引进美国技术HCPT手术和PPH手术，为痔疮便血患者解决疾病困扰。

　　美国HCPT技术：短时间内达到治疗部位组织坏死、干结、继而脱落，该手术具有定向性好、治疗时间短、不出血、安全可靠、无需住院等优点。

　　美国微创PPH术：是建立在肛垫学说基础上，运用吻合器治疗环状脱垂痔的新技术，专门用于治疗Ⅱ-Ⅳ度重痔、不破坏肛垫正常生理功能手术时间极其迅速并极大减轻患者疼痛的痔吻合术。具有微创、痛苦小、出血少、恢复快、无需住院、不影响工作和学习的优势，是目前疑难痔疮患者治疗的选择之一。

　　微创中的无创术

　　微针除痔术以中医秘方及彝族医学古方，注射技术辅助纯中药药物注射，针对不同程度痔疮病情，辩证施治，配合内服中药进行相应组合治疗，疗效显著。

　　温馨提示：合肥医博肛泰肛肠医院为给患者提供更加人性化的服务，门诊采用一人一诊室，男女分诊，大程度地保护了患者的隐私，从患者的角度出发，体现人文关怀，解除患者的尴尬，关爱患者的难言之隐。

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