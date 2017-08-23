小孩肛门痒？—合肥医博肛泰肛肠医院

核心提示：生活中很多人认为肛门瘙痒发生在特殊部位，所以很多人患了肛门瘙痒后大都因害羞心里而忌讳看医生，自己滥用一些止痒的药膏。殊不知，有些止痒药膏含有激素成分，尽管当时止痒效果不错，但后期瘙痒会复发，而且用久之后会有不少副作用。痒到，有何办法搞定

生活中很多人认为肛门瘙痒发生在特殊部位，所以很多人患了肛门瘙痒后大都因害羞心里而忌讳看医生，自己滥用一些止痒的药膏。殊不知，有些止痒药膏含有激素成分，尽管当时止痒效果不错，但后期瘙痒会复发，而且用久之后会有不少副作用。痒到，有何办法搞定

常见的肛门瘙痒“三大症状”该怎么办呢

1.痔疮：内痔引起肛门潮湿进而刺激肛周皮肤，导致肛门瘙痒的出现;而炎性外痔通过炎性反应刺激肛周皮肤，同样会引起肛门瘙痒的症状。

2.肛裂：肛裂如果发展到中晚期，肛裂溃疡面一直无法愈合，就会有一些粘性分泌物流出，导致肛门瘙痒的症状。面对男医生，有苦说不出。来肛泰，男女分诊！

3.直肠脱垂：当患者发生直肠脱垂的情况后，直肠粘膜翻出，带出肠道内分泌物，从而引起肛门瘙痒等症状。

从上述我们不难发现，导致肛门瘙痒的症状有很多，不明病因的情况下乱用药或久拖不治都将使危害进一步扩大。所以在不确定是什么原因引起的情况下，一定要经过科学检查，诊断瘙痒是否是肛门疾病、肛周疾病所引起的。

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温馨提示：引起肛门瘙痒的肛肠疾病很多，如果发现肛门有瘙痒症状，一定要及时去正规的肛肠病专科医院进行检查，及早确定真实病因。