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小孩肛门痒？—合肥医博肛泰肛肠医院

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2017-08-23
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核心提示：生活中很多人认为肛门瘙痒发生在特殊部位，所以很多人患了肛门瘙痒后大都因害羞心里而忌讳看医生，自己滥用一些止痒的药膏。殊不知，有些止痒药膏含有激素成分，尽管当时止痒效果不错，但后期瘙痒会复发，而且用久之后会有不少副作用。痒到，有何办法搞定

　　生活中很多人认为肛门瘙痒发生在特殊部位，所以很多人患了肛门瘙痒后大都因害羞心里而忌讳看医生，自己滥用一些止痒的药膏。殊不知，有些止痒药膏含有激素成分，尽管当时止痒效果不错，但后期瘙痒会复发，而且用久之后会有不少副作用。痒到，有何办法搞定

　　常见的肛门瘙痒“三大症状”该怎么办呢

　　1.痔疮：内痔引起肛门潮湿进而刺激肛周皮肤，导致肛门瘙痒的出现;而炎性外痔通过炎性反应刺激肛周皮肤，同样会引起肛门瘙痒的症状。

　　2.肛裂：肛裂如果发展到中晚期，肛裂溃疡面一直无法愈合，就会有一些粘性分泌物流出，导致肛门瘙痒的症状。面对男医生，有苦说不出。来肛泰，男女分诊！

　　3.直肠脱垂：当患者发生直肠脱垂的情况后，直肠粘膜翻出，带出肠道内分泌物，从而引起肛门瘙痒等症状。

　　从上述我们不难发现，导致肛门瘙痒的症状有很多，不明病因的情况下乱用药或久拖不治都将使危害进一步扩大。所以在不确定是什么原因引起的情况下，一定要经过科学检查，诊断瘙痒是否是肛门疾病、肛周疾病所引起的。

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　　合肥医博肛泰医院医生借助了韩国电子肛门镜诊断肛门瘙痒引发的原因，可放大数十倍观察病灶部位进行呈像，制定个性化的解决方案。韩国电子肛门镜实时诊断，让医患清晰、准确、直观地了解病情，并及时采用PPH微创疗法、美国强生pph微创肛肠技术等特色技术进行微痛，避免造成病情延误。

　　温馨提示：引起肛门瘙痒的肛肠疾病很多，如果发现肛门有瘙痒症状，一定要及时去正规的肛肠病专科医院进行检查，及早确定真实病因。

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