肠炎有哪些症状——合肥医博肛泰肛肠医院

核心提示：直肠炎常见于体质虚弱抵抗力低下，心、肺、肝、胃肠道疾病、呼吸道感染、传染病后，大便秘结、腹泻、痔，肛管直肠脱垂，肛瘘、息肉病、肛门直肠狭窄、直肠肿瘤、直肠损伤、异物等，都可使直肠发炎。那么直肠炎有哪些症状呢？

直肠炎常见于体质虚弱抵抗力低下，心、肺、肝、胃肠道疾病、呼吸道感染、传染病后，大便秘结、腹泻、痔，肛管直肠脱垂，肛瘘、息肉病、肛门直肠狭窄、直肠肿瘤、直肠损伤、异物等，都可使直肠发炎。那么直肠炎有哪些症状呢？

医生解析直肠炎的典型症状

①腹痛：可有轻至中度下腹隐痛，有腹痛--便意--便后缓解的规律。

②排便异常：多数患者有便秘、腹泻或便秘腹泻交替出现。

③血便、粘液便或脓血粘液便：合肥肛肠医院医生说，多数患者有粘液或粘液血便，直肠炎症明显时可有血便或脓血便。

④肠镜检查：可见粘膜充血水肿甚至有多发性浅表溃疡或息肉形成。

【直肠炎的特色治疗】

在肠炎的治疗上，部分医生偏好使用西药抗生素进行治疗，临床证实，这种治疗方案有两种弊端，权威，过度使用抗生素有副作用;第二，抗生素见效虽快，只能治标而不治本。

因此，合肥肛肠医院医生认为，治疗直肠炎，应当将西医见效快与中医药治本的两种优势结合起来，在快速治病的同时，消除肠炎复发的隐患。

大肠水疗治疗直肠炎的优势

在中西医结合思路的引导下，该院医生使用大肠水疗治疗直肠炎。大肠水疗是从调控肠道运动的自主神经系统入手，以中西医结合、内服外灌、心理治疗为原则。

合肥肛肠医院医生认为，该疗法针对患者不同的病情而用药不同，辨证施治，个体化治疗，打破了传统单一的治疗模式，具有起效快、安全无痛、快速全面、无毒副作用、不受季节影响等特点，临床效果极佳。

直肠炎有哪些症状？患者如果还有什么不是很清楚的，可以点击合肥肛肠医院医生免费热线咨询。