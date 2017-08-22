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肛门有异物感——合肥医博肛泰肛肠医院

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2017-08-22静静
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核心提示：医生指出：肛门异物感是指咽下的异物包括导管、鸡骨和鱼刺，另外还有胆石或者粪石可停留在肛门直肠交界处。痔疮，尿路结石，阴道环或手术的海绵或器械可能侵蚀入直肠导致。

　　医生指出：肛门异物感是指咽下的异物包括导管、鸡骨和鱼刺，另外还有胆石或者粪石可停留在肛门直肠交界处。痔疮，尿路结石，阴道环或手术的海绵或器械可能侵蚀入直肠导致。

　　肛门异物预示着肛肠疾病的发生：

　　1、痔疮：临床医学上以齿线为界把痔疮分为外痔、内痔、混合痔三种，其中外痔的主要症状为肛门坠胀、疼痛、有异物感。特殊是结缔组织型外痔，肛门边沿处赘生皮瓣，逐渐增大，质地柔软，一般无疼痛，不出血，仅觉肛门有异物感。

　　更多疑问可免费咨询医院医生tel：0551-6

　　2、肛管炎：肛管炎是长期的粪便刺激和不好的的排便习惯导致的，如反复便秘或反复腹泻均会导致肛管部位的炎症。因炎症的存在，很多病人有忍便的现象，所以易发生肛门异物感。

　　3、肛乳头肥大：肛乳头肥大是一种良性疾病，常现象为肛管处白色乳头状肿物，较硬，常多发。肛乳头炎主要现象为平时感到肛门内有异物感，随着乳头增生肥大，排便时乳头可脱出肛门外。小的乳头便后可自行回到肛门内，大的需用手推回肛门内。如不及时复位，可导致肛门水肿、胀痛。

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　　4、直肠粘膜松弛：直肠粘膜松弛又叫直肠内脱垂，根据进展程度可分为i期、ii期、iii期，其症状主要是大便障碍、肛门坠涨，肛门有异物感等。

　　女子诊疗、男女分诊——医生更贴心

　　肛门异物的临床检查和治疗

　　合肥医博肛泰肛肠医院采用韩国电子肛肠镜为患者确诊。该设备是目前国际公认较为优秀的肛肠成像检查系统。可对肛肠内部深层病灶部位进行图像采集，让医患双方都能清晰、准确、直观地了解病情。查明肛门异物的性质之后，采用微创手术为患者进行治疗，如肛泰专利pph微创术、hcpt微创术、多普勒痔动脉结扎术等，这些技术可以快速有效的消除肛肠异物发生的根源，治疗效果比较显着，具有痛苦小、出血少、快速、治疗的特色。

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　　温馨提示：肛肠疾病拖延不得，患者应认真对待病情，选择正规肛肠医院诊治，如果您有疑问，您可以拨打医院免费热线：0551 6555 1516

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