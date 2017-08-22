内痔和外痔的区别，合肥医博肛泰肛肠医院

核心提示：内痔和外痔的区别 合肥医博肛泰肛肠医院专家表示现在痔疮已经是一种常见的肛肠疾病，甚至有“十人九痔”的说法衍生，但是就算如此，还是有很多人对痔疮的认知停留在初级阶段，对痔疮的种类和如何区分不够了解，下面就让肛肠专家为你详细解释外痔与内痔的区别。

内痔和外痔的区别 合肥医博肛泰肛肠医院专家表示现在痔疮已经是一种常见的肛肠疾病，甚至有“十人九痔”的说法衍生，但是就算如此，还是有很多人对痔疮的认知停留在初级阶段，对痔疮的种类和如何区分不够了解，下面就让肛肠专家为你详细解释外痔与内痔的区别。

外痔与内痔的区分——位置不同

外痔位于齿线以下，以疼痛、肿块为主要症状，肛门周围长有大小不等、形状不一的皮赘。根据其病理特点不同，又可分静脉曲张性、结缔组织性、血栓性及炎性四种。其中以炎性外痔最多见，主要表现为肛缘皮肤皱襞突起，红肿热痛、水肿、充血明显，有压痛，排便时疼痛加重，并有少量分泌物，有的可伴有全身不适和发热。

发生在肛管齿状线以上的为内痔，内痔一般不痛，以便血、痔核脱出为主要症状，严重时会喷血、痔核脱出后不能自行还纳，还有大便困难、便后擦不干净、有坠胀感等。根据内痔病变程度和临床表现又可分为三期：一期内痔排便时带血，无脱垂，齿线上粘膜呈结节状隆起；二期内痔便时带血、滴血或射血、痔核脱出，便后可自行还纳；三期内痔排便时或咳嗽、劳累、负重引起腹压增加时，均发生内痔脱出，并需用手还纳。

内痔和外痔的区分——划分类型不同

内痔根据病变程度和临床表现又可分为三期：一期内痔排便时带血，无脱垂，齿线上粘膜呈结节状隆起；二期内痔便时带血、滴血或射血、痔核脱出，便后可自行还纳；三期内痔排便时或咳嗽、劳累、负重引起腹压增加时，均发生内痔脱出，并需用手还纳。

外痔与内痔的区分——症状不同

其一，内痔的症状：无痛性出血，滴血或喷血为主，后期有痔核脱出。

其二，外痔的症状：外痔表面盖以皮肤，可以看见，不能送入肛内，不易出血，以疼痛和有异物感为主要症状。

治疗痔疮我们有

各型痔疮的佳治疗方法

治疗内痔推荐智能PPH手术：PPH治疗内痔，使用具有形状记忆功能的镍钛合金吻合钉，可以利用肠腔内的自然压力来完成吻合过程，使肠道内腔可以重新获得天然的管腔大小和弹性。

治疗外痔推荐HCPT微创手术：该系统在切割的同时对微小血管进行凝固止血，有效减少术中术后出血。由于伤口皮下淋巴管网在止血的同时也被凝固，伤口渗出较少，炎性反应低，促进伤口生长，从而达到出血少、恢复快的治疗目的。

治疗混合痔推荐痔动脉结扎术：通过多普勒超声引导，对病变组织的供应血管进行阻断，使病变组织细胞缺血凋亡，自然脱落或萎缩不再出现临床症状，是目前欧洲先进的肛肠疾病治疗技术。

合肥医博肛泰专家温馨提醒：生活中痔疮的患者要选择正规的医院就诊，不要觉得痔疮做手术治疗会耽误工作，因为痔疮的危害很大，及时治疗会把痔疮的危害减少到最小，合肥医博肛泰肛肠医院是合肥一家合肥肛肠专科医院，患者可以放心就诊。

合肥医博肛泰肛肠医院为方便广大患者就医，合肥医博肛泰肛肠医院特地开设了网上预约系统，在线预约，无需排队，节省时间。