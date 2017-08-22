合肥痔疮医博肛泰口碑好？合肥医博肛泰肛肠医院

核心提示：合肥医博肛泰医院坐落于合肥市庐阳区蒙城北路392号，环境优美、交通便捷，作为安徽省肛肠专科品牌医院，拥有医保资质的肛肠专科医院，是肛泰全国连锁品牌服务于安徽地区的重要成员之一。医院以“专业、微创、微痛化”为理念，长期开展痔疮、肛裂、肛瘘、直肠脱垂、肛周脓肿等肛肠疾病的诊疗。

合肥医博肛泰医院坐落于合肥市庐阳区蒙城北路392号，环境优美、交通便捷，作为安徽省肛肠专科品牌医院，拥有医保资质的肛肠专科医院，是肛泰全国连锁品牌服务于安徽地区的重要成员之一。医院以“专业、微创、微痛化”为理念，长期开展痔疮、肛裂、肛瘘、直肠脱垂、肛周脓肿等肛肠疾病的诊疗。

一、优势篇——18家肛泰连锁医院，实力共同见证

“肛泰品质，服务全国”，作为中国大规模的肛肠疾病专业诊疗机构，国内首家肛肠医院连锁品牌.各连锁网点医院由肛泰医院总部统一管理，采用统一的收费价格体系，统一的医疗治疗、服务质量管理体系，打造高水准、高效率、高品质的医疗服务机构。

二、实力篇——致力于打造医生旗舰团队

“肛泰品质的精品微创”离不开一流的手术医生团队。在合肥医博肛泰医院，有一群特殊人从早到晚忙碌在手术室里，他们就是以院长李新茂为首，刘振宇、付玉霞为主要成员的“肛泰品质”手术的执行者。合肥医博肛泰医院的手术医生团队中，平均每位手术医生都有着万例以上的手术经验，而其中绝大多数是微创手术的操作。让微创在“微”一些，让“痛”再轻一点，让“血”再少一点，是他们对每一次手术的精益求精。

三、服务篇——尊重患者隐私，男女分诊

因肛肠病的症状部分特殊，多数肛肠病患者讳疾忌医，扛病不治，为了给患者一个私密、安全的诊疗空间，医院实行“一患一医一诊室”的个性化医疗服务。合肥医博肛泰医院实行了男女分诊，将男女诊疗分开，组建了100%女医生诊疗团，专为女性服务。

四、设备篇——高端齐全医疗设备，权威的领先技术

医院跟进国际医疗新信息，引进高科技诊疗设备成为肛肠医院专业的重要标志。合肥医博肛泰医院始终把目光聚焦在世界医学前沿，保持与国际新技术同步。合肥医博肛泰医院为肛肠专科医院的领跑者，率先引进了如cook痔疮枪、痔动脉结扎术、TST微创技术、hcpt微创术等具有国际先进水平的治疗设备和技术，打破了肛肠疾病治疗疼痛难忍的历史，而且还能使治疗达到更精细的效果。

五、技术篇——合肥医博肛泰肛肠医院治疗肛肠疾病无需住院

对于治疗肛肠疾病来说，医院治疗肛肠疾病多一分钟，患者朋友就多一份痛苦，拖十分钟，患者朋友就难受百倍，合肥医博肛泰肛肠医院疼患者之疼，想患者之想，引进的微创手术，治疗周期短，不需住院，术后三分钟即可正 常上班工作，方便快捷，不影响生活。