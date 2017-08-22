痔疮不手术能治吗？合肥医博肛泰肛肠医院

核心提示：痔疮不及时治疗，长时间下去很容易导致病情加重，引发一系列的并发症。痔疮在女性群体中也比较常见。面对痔疮，医生提示：尽早到正规专业的医院就诊是关键！

痔疮不及时治疗，长时间下去很容易导致病情加重，引发一系列的并发症。痔疮在女性群体中也比较常见。面对痔疮，医生提示：尽早到正规专业的医院就诊是关键！

痔疮手术怎么治？

合肥YEBO肛泰医院采用的“肛泰PPH微创除痔术”，手术过程约需20-30分钟，病人痛苦少，出血少，恢复快，术后24小时就能正常排便，无疼痛，不需要住院，不影响日常生活。成为治疗痔疮的“黄金准则”！

肛泰PPH微创术七大超强优势，成国内痔疮治疗选！

★ 技术优势：在最短的时间内达到病灶坏死、干结，继而脱落，得到满意的治疗效果；

★ 度高：采用数字化视觉定位病灶，辅助手术顺利进行；

★ 并发症低：已使千例患者成功恢复健康，通过观察及随访发现病灶并发症的概率极低；

★ 痛苦更小：手术过程中对病灶局部或完全麻醉，患者痛苦小；

★ 微创安全：手术整个过程在电脑精密控制，术中、术后微创、安全、可靠；

★ 恢复更快：术后伤口恢复快、不影响肛门正常功能；

痔疮严重会引起哪些后果？

1、贫血：痔疮的一大症状就是便血，如果长期痔疮便血会导致女性缺铁性贫血，早期女性朋友常有感觉会有缺乏生机、易疲劳。

2、皮肤顽疾：说便秘是女性的美丽杀手绝不为过，便秘随可导致痔疮，痔疮又可以加重便秘。

3、直肠恶变误诊：痔疮和直肠恶变均是肠道疾病，且发病部位相似，痔疮对女性的危害，因此很多直肠恶变病例在初期被误诊为痔疮。

4、妇科炎症：对于一些年轻女性来说，痔疮可能会引起肛周脓肿，痔疮对女性的危害，肛周部位的感染进而影响到阴道口，造成其它的妇科炎症感染，使容颜憔悴。

5、肥胖：肥胖与痔疮的关系是相互的，肥胖患者较易发生痔疮，痔疮对女性的危害，但痔疮也会导致女性肥胖。痔疮患者因为肛门组织血管肿胀常有刺痛感、行动不便，加上现在的女性大多经常久坐，血液循环受阻，新陈代谢减缓，导致了痔疮。

一个女人都是散落人间的天使，都是盛大开放的玫瑰，都是千万柔情的水，也都需要用来呵护、爱惜。合肥医博肛泰女性肛肠诊疗基地是最懂女人心的肛肠科医院，让每一位来到这里的女性朋友都能在温馨私密的环境下、轻松就医、摆脱疾病困扰。点击这里即可拨打电话：0551-6进行电话预约。