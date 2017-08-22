小孩肛门痒是怎么回事？合肥医博肛泰肛肠医院

核心提示：肛门瘙痒是生活中常见的肛肠疾病病症，合肥医博肛泰肛肠医院医生利用20余年的临床经验，为大家解析肛门瘙痒是怎么回事？

肛门瘙痒是生活中常见的肛肠疾病病症，合肥医博肛泰肛肠医院医生利用20余年的临床经验，为大家解析肛门瘙痒是怎么回事？

医生介绍说：肛门瘙痒虽然不是很严重的疾病，但是很多人碍于面子问题，不好意思去医院门诊，导致病情越来越恶化，如果有肛门瘙痒的状况，还是应该就医，以免延迟严重疾病治疗。

【病因分析】导致肛门周围瘙痒的病因有以下三个方面因素：

1、肛门部皮肤病：肛门湿疹，神经性皮炎，皆可引起肛门瘙痒。

2、肛门直肠与会阴部疾病：如肛裂，肛瘘，痔疮，脱肛，引起肛门瘙痒。

3、其它因素：天气寒冷干燥，局部涂用药水、肥皂，内衣太紧，卫生纸的粗糙等。

【危害分析】肛门瘙痒的危害有哪些？

首先肛门瘙痒发作时更会给患者带来无尽的痛苦，相信那种苦楚也只有患者能够有所体会，并且肛门瘙痒长期不治危害极大，现在就由我院肛肠医生为我们简要介绍吧。

◆瘙痒难忍：肛门瘙痒初期较轻，呈阵发性。长期瘙痒者，则瘙痒难忍，入夜更甚，给患者带来巨大的精神和身体上的痛苦。。

◆排便不尽：肛管中有丰富的神经纤维，感觉敏锐，肛门瘙痒患者会有排便不尽感，肛部非常不适。

◆反射性疼痛：部分患者出现反射样疼痛，可通过诸多的神经纤维向不同的部位产生反射性疼痛。

医生提醒：肛门瘙痒时切记肆意抓挠，或者擅自使用刺激药膏治疗，这样会使得后期瘙痒加剧，形成顽固性瘙痒，危害更大。

【治疗分析】肛门瘙痒如何诊治？

★韩国电子肛肠镜直击瘙痒病因！

我院医生对肛门瘙痒患者除了进行常规的指诊和视诊，还施以韩国电子肛肠镜加以确诊。该设备能够通过高清医用摄像头准确定位瘙痒病炤，便于医生实时诊断，为瘙痒临床治疗提供科学依据。

合肥医博肛泰肛肠医院采用HCPT无痛微创治疗，该疗法只需5-20分钟，无痛苦，恢复快、治疗好、且无后遗症。

温馨贴士：肛门瘙痒不能小视，应科学、及时治疗。现在就可以通过网上直接预约医生号，来院就诊哦，网上预约随到随治，还免去特约医生挂号费，又省钱又省心。