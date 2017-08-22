肛瘘早期图片，合肥医博肛泰肛肠医院

核心提示：肛瘘是一种常见疾病，被冠以“肛肠疾病中的魔鬼”，在临床上，其造成的危害让患者苦不堪言，肛门流脓、流粪、浑身散发恶臭等使生活质量大打折扣，但是很多人往往在疾病很严重时才发现，造成严重后果。合肥医博肛泰肛肠医生提醒：肛瘘症状明显，需及时发现治疗。

肛瘘是一种常见疾病，被冠以“肛肠疾病中的魔鬼”，在临床上，其造成的危害让患者苦不堪言，肛门流脓、流粪、浑身散发恶臭等使生活质量大打折扣，但是很多人往往在疾病很严重时才发现，造成严重后果。合肥医博肛泰肛肠医生提醒：肛瘘症状明显，需及时发现治疗。

肛瘘高发，症状你清楚吗？

1、流脓：脓液的多少和性质，与肛瘘的病程长短和类型有关。新瘘较多，老瘘较少。如果脓液突然增多，则表示有新增的瘘管形成。

2、肿痛：肿痛是肛瘘的一个重要症状。瘘管畅通无炎症时只会感觉局部发胀与不适感，通常不会感到疼痛;瘘管肿胀发炎时，疼痛明显，尤其是排便和活动时，剧痛。

3、瘙痒：由于流出的脓性粘液不断刺激肛门周围皮肤，会出现瘙痒、肛门部潮湿不适、有时会形成湿疹等症状。

4、全身症状：肛瘘反复发作，可能会出现不同程度的发热、或伴有贫血、体虚、排便困难等症状。

医生提醒：肛瘘多次发作，会导致肛门剧痛，致使身体发臭，久而久之可使身体虚弱，免疫力下降严重影响工作和学习，严重者甚至会导致癌变，因此，一发现自己有肛瘘症状，需及时去正规医院咨询医生意见，积极治疗。

诊查+微创治疗=科学治疗肛瘘

肛泰肛门镜 科学诊断肛瘘

对于肛瘘的检查，肛泰医生运用先进的韩国电子肛门镜准确找出病变部位，定位，借助新的可视医用视频和成像技术，对病灶部位进行图像采集，让医患双方清晰、准确、直观地了解病情，检查时间仅需三五分钟，确诊率高，并且还能清楚的观察到有无其他的并发症，是肛肠检查的国际先进设备。

优势：☆无痛快捷 ☆检查☆确诊率高 ☆防止误诊

HCPT微创技术治疗肛瘘 安全无痛、防复发，随治随走

该技术是在原有HCPT技术上的又一次升级，该技术集检查、治疗、计算机病例管理、纤维结肠镜、数码摄像等系统为一体，在电脑监控系统的引导下，精准检查瘘管分布，通过微创电极头，直接对内口进行微创电凝，并清洗干净瘘管里面的脓液，使粪便和细菌无法进入肛瘘组织，阻断感染源头，从而治好肛瘘，并且有效防止复发。

微创优势：

○安全微创微痛：手术过程在局麻或者全麻下进行，患者不会疼痛不堪，术后疼痛感立即消失。

○出血少疗效好：HCPT手术过程中出血很少，手术仅20分钟左右，术中能够将瘘管清理干净，防止复发。

○愈合快花费少：HCPT肛瘘手术后一般稍作观察即可出院，三五天即可恢复正常生活，恢复极快。

德国进口肛瘘镜——视频辅助系统，省内技术

YEBO肛泰医院引进享誉全球的德国卡尔史托斯肛瘘镜，成为业界当仁不让的领航者，是安徽、国内第二个拥有此尖端技术设备的医院。肛瘘镜能地识别患者瘘道内口、支管以及死腔等，对手术具有重要意义，使微创治疗肛瘘成为可能。肛瘘镜手术是目前微创技术中一种能在直视下对肛瘘的所有管道和内口进行操作的手术技术。

临床六大优势：

1.技术更高超

2.诊断更出色

3.手术更

4.精细镜下操作，完全根除肛瘘

5.住院及术后恢复时间极短

6.创面愈合快

合肥医博肛泰医生提醒：治疗肛瘘等肛肠疾病需去正规的大医院。正规大医院设备全、医生经验丰富、技术够硬，同时还有医疗报销保障，看病才放心，健康有保障！

合肥医博肛泰肛肠医院全情关注、关爱肛肠患者健康，精细化每一项服务，凭实实在在的疗效和日益良好的患者口碑，取得令人瞩目的成绩。医院安全的医疗质量、高品质的管理、优质的人文服务已成为合肥医博肛泰肛肠独有的特色。多年来，依靠自身优势和不断增强的品牌影响力，先后荣获“百姓放心单位”、"健康诚信示范医院"、“质量万里行信得过单位”等荣誉称号