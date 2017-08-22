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大便有血丝怎么办？合肥医博肛泰肛肠医院

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2017-08-22静静
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核心提示：痔疮便血怎么办？痔疮出血有哪些症状？痔疮便血，主要是内痔出血，多在排大便后手纸上有血迹，大便表面带血，肛门滴鲜红色血或喷血，血不与大便混合且常无疼痛。便血容易使体内丢失大量的铁，引起缺铁贫血。一般发展缓慢，早期可以没有症状或症状轻微，贫血较重时则会出现面色苍白、倦怠乏力、食欲不振、心悸、心率加快和体力活动后气促、浮肿等，一些病人甚至可出现神经系统症状如易激动、兴奋、烦躁等。

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　　同时便血也是肠恶肿瘤的早期信号，鉴于便中带血的情况与痔疮出血类似，一般人很难区分，加上一些人不够重视，使早期恶肿瘤被轻易地忽视而酿成悲剧。

　　痔疮便血怎么办？痔疮便血的治疗方法。疮出血的治疗是建立在了解痔疮出血的危害上，只有患者意识到痔疮出血的危害才能到医院进行治疗，患者对于痔疮出血的治疗，一定要选择专业正规的医院进行治疗。

　　对于痔疮出血的治疗，可以采用微创保肛的PPH微创技术进行治疗，此技术不同于传统手术跟yao物疗效，避免了传统手术术后有后遗症跟复发的症的弊端，通过PPH吻合器，通过肛门直肠深入到直肠内部，对于直肠黏膜组织进行吻合，切除痔核，对肛垫进行上提，不破坏其正常的组织，恢复了正常的功能，达到治疗的效果，具有不住院，不开刀，不出血，术后恢复快，而且无并发症，杜绝复发等特点，根据临床相当资料表明，此技术是迄今为止，治疗痔疮出血是有效也是最成功的技术。

　　合肥医博肛泰肛肠医院医生介绍：有很多肛肠疾病都可以导致肛门口长肉疙瘩，肛门口长肉疙瘩患痔疮的可能比较大，但是也不能就此认为肛门口长肉疙瘩了一定是痔疮，一定要到正规的肛肠专科医院就诊，做必要的电子肛门镜检查，在没有明确诊断前切勿用yao及治疗。

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　　同时便血也是肠恶肿瘤的早期信号，鉴于便中带血的情况与痔疮出血类似，一般人很难区分，加上一些人不够重视，使早期恶肿瘤被轻易地忽视而酿成悲剧。

　　痔疮便血怎么办？痔疮便血的治疗方法。疮出血的治疗是建立在了解痔疮出血的危害上，只有患者意识到痔疮出血的危害才能到医院进行治疗，患者对于痔疮出血的治疗，一定要选择专业正规的医院进行治疗。

　　对于痔疮出血的治疗，可以采用微创保肛的PPH微创技术进行治疗，此技术不同于传统手术跟yao物疗效，避免了传统手术术后有后遗症跟复发的症的弊端，通过PPH吻合器，通过肛门直肠深入到直肠内部，对于直肠黏膜组织进行吻合，切除痔核，对肛垫进行上提，不破坏其正常的组织，恢复了正常的功能，达到治疗的效果，具有不住院，不开刀，不出血，术后恢复快，而且无并发症，杜绝复发等特点，根据临床相当资料表明，此技术是迄今为止，治疗痔疮出血是有效也是最成功的技术。

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