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屁股内侧长了一个小包怎么办？合肥医博肛泰

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2017-08-22静静
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核心提示：肛门口长了个包包，肛门有异物感，出现此情况，多为痔疮引起的，同时可伴随异物脱出肛门，有些可自动回纳，严重者不能回纳。合肥医博肛泰医院肛肠医生指出：发现此类情况，要及时就医，查明原因，对症治疗，拖的时间越长，则会引发一系列肛肠疾病，并错过朂佳的治疗期。

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　　肛门口长了个包包多是痔疮？合肥医博肛泰医院微创治疗 肛门长个包包是痔疮初期的症状表现，在治疗痔疮的时候，要从初期开始下手，在20-40岁的成年人较为多见，并可随着年龄的增多而逐渐加剧。如不及时治疗将危及其它的肛肠疾病，带来沉重的心理和生理的负担。 PPH微创技术符合生理要求、手术简单、手术时间短、术中出血少，与传统方法相比，术后肛门疼痛轻且持续时间短，住院时间和康复时间短，而且真正达到了痔的。痛苦小、出血少、恢复快、无需住院、不影响工作和学习，尤其是重度痔疮治疗的跨时代革命，此技术是目前世界肛肠学会公认的治疗痔疮的“金标准”。 HCPT技术可控性好，不碳化、不结痂、血管闭合好、在朂短的时间内达到病灶坏死、干结，继而脱落，得到满意的治疗效果。 据了解，合肥医博肛泰医院PPH微创技术和HCPT微创技术治疗肛肠病优势显著，主要体现的4个方面：

　　1、度高：采用数字化视觉定位病灶，辅助手术顺利进行。

　　2、恢复更快：住院时间短，术后伤口恢复快、不影响肛门正常功能。

　　3、痛苦更小：手术过程中对病灶局部或完全麻醉，患者痛苦小。

　　4、微创安全：电脑精密控制，术中、术后微创、安全、可靠，并发症低。

　　肛门口长了个包包不是痔疮咋办？肛泰医院无痛肠镜确诊 当然，肛门口长了个包包更要注意非痔疮因素导致的可能。合肥医博肛泰医院医生说，肛门口长了个包包的原因有好多种，不经过检查就直接当成痔疮的做法是不妥当的。肛门口长了个包包可还考虑是肛周脓肿、陈旧性肛裂、直肠息肉等。 合肥医博肛泰医院采用韩国DR电子肛肠镜进行肛门口长包包的检查。该肛肠镜打破传统传统肛肠检查弊端采用可视医用视频和成像技术，医患在检查过程中可同时观察到病灶部位，并可将病灶锁定后打印成像，为肛肠疾病的诊断提供可靠依据！

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