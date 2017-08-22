开个痔疮需要多少钱？合肥医博肛泰肛肠医院

核心提示：得了痔疮要及时治疗，久拖不治不仅病情会恶化，而且还要遭受长时间的病痛折磨，同时病情拖到难以忍受时治疗费用也比早期升高了，治疗难度加大，得不偿失。想了解有什么优惠，请往下面继续收看！

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如果你的痔疮一直反复无法根除，请务必花几分钟看完全文，另外，诸如你们用膏药治痔疮有效吗？能根除痔疮吗？怎么能相信你们？能使用吗？等此类问题请认真阅读本页面说明！

治疗痔疮哪种好，需要多少钱？

1、药物治疗价格少，复发高：药物多有消炎、止痛功效，能暂时缓解痔疮。药物治疗是治疗痔疮费用低的方法，但是只适合于症状轻微的情况，且治疗时间长不说，还会有复发的可能性。

2、传统手术住院时间长，花费高：传统手术特点就是便宜，但创伤大、疼痛时间长、恢复时间漫长，住院时间长，一般要20-30天，不然就需要反复治疗，很多患者因住院耽误工作学习。

合肥医博肛泰医院医合理收费，透明价格

在费用制定方面，我们坚决执行国家医疗标准统一收费制度！我院所有的价格都是公开的，严格按照国家卫生局和合肥物价局规定的标准来收费，所以关于费用问题，请广大朋友放心！百度十遍不如咨询一遍，医生来分析你的病情！