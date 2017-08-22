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女人屁股痒是怎么回事？合肥医博肛泰肛肠医院

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2017-08-22静静
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核心提示：肛门瘙痒是一个症状，常继发于各种皮肤病或其他疾病，有明显的特异性皮肤损害和原发病变。临床为肛管及肛周皮肤有剧烈痒感，初起只限于肛周皮肤，瘙痒程度轻重不一，如长期不愈，可蔓延到阴囊或阴唇，尤其是会阴部前后缝间瘙痒更剧烈，夜间比白天显著，有虫爬、蚁走、火烤感，影响入睡休息。局部皮肤因搔抓出现抓痕、血痂、色素沉着、苔藓样硬化或湿疹样变，还可继发感染。

肛门瘙痒是一个症状，常继发于各种皮肤病或其他疾病，有明显的特异性皮肤损害和原发病变。临床为肛管及肛周皮肤有剧烈痒感，初起只限于肛周皮肤，瘙痒程度轻重不一，如长期不愈，可蔓延到阴囊或阴唇，尤其是会阴部前后缝间瘙痒更剧烈，夜间比白天显著，有虫爬、蚁走、火烤感，影响入睡休息。局部皮肤因搔抓出现抓痕、血痂、色素沉着、苔藓样硬化或湿疹样变，还可继发感染。

肛门瘙痒的病因：

1、寄生虫病：如蜕虫、蛔虫、阴道滴虫、阴虱、疥疮等，均可引起肛门瘙痒。

2、过敏反应：食用刺激性食物，如辣椒、芥末、香料、酒或特异性蛋白质食物，也有服用某些药物，如磺胺类抗生素等均可因过敏而引起肛门瘙痒。

3、肛门皮肤病：如肛门湿疹、神经性皮炎、癣、各种疣、性病、汗腺炎等，粪便附于肛门皱襞内，刺激皮肤而引起瘙痒。

4、环境因素：内裤和手纸摩擦刺激；由于季节的缘故，肛门部的皮肤会相应的产生反应，比如：夏季的炎热就会导致肛门的潮湿，引发肛门瘙痒。

5、肛门直肠疾病：如肛裂、肛瘘、痔、肛窦炎、肛乳头炎、直肠脱垂、肛门失禁等，使肛门口分泌物增多，潮湿刺激皮肤引起瘙痒。

肛门瘙痒的危害：

一、肛门皮肤病：如肛门湿疹、神经性皮炎、癣、各种疣、性病、汗腺炎等，粪便附于肛门皱襞内，刺激皮肤而引起瘙痒。

二、内分泌性疾病：如糖尿病患者皮肤含糖量增高，刺激神经末梢所致瘙痒；甲状腺功能亢进症皮肤癌痒，可能与多汗、基础代谢率增高、情绪紧张等有关。

三、寄生虫病：如蜕虫、蛔虫、阴道滴虫、阴虱、疥疮等，均可引起肛门瘙痒。

四、肛门直肠疾病：如、肛瘘、痔、肛窦炎、肛乳头炎、直肠脱垂、肛门失禁等，使肛门口分泌物增多，潮湿刺激皮肤引起瘙痒。

温馨提示：对能找到明确致病因素的继发性瘙痒，如禁吃辛辣刺激性食物（酒、葱、蒜、辣椒、芥未等）和过敏性蛋白质食物（鱼、虾、蟹肉等）及找到诱发瘙痒的原发性疾病，如肛门湿疹，痔疮，肛瘘，脱肛，寄生虫病等疾病，在治疗中有的放矢，瘙痒症自然是容易的。对于不明原因的肛门瘙痒，病情反复，则不易。但是，可以到专业的肛肠医院进行检查，查明引起肛门瘙痒的原因，从根本上来治疗肛门瘙痒。

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