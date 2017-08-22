上完大便肛门会有块肉是怎么回事？合肥医博肛泰肛肠医院

核心提示：肛门长包是怎么回事？现在很多患者吃火锅和喝烈性酒诱发肛肠疾病的发作，甚至有患者出现肛门长包，于是向合肥医博肛泰肛肠医院专家咨询这种肛门异常症状，且常被误认为是痔疮，滥用痔疮药治疗，或是不治疗而耽误了肛肠疾病的治疗时机。

肛门长包是怎么回事？现在很多患者吃火锅和喝烈性酒诱发肛肠疾病的发作，甚至有患者出现肛门长包，于是向合肥医博肛泰肛肠医院专家咨询这种肛门异常症状，且常被误认为是痔疮，滥用痔疮药治疗，或是不治疗而耽误了肛肠疾病的治疗时机。

引起肛门长包的疾病有：痔疮、直肠脱垂、直肠息肉、直平滑肌肉liu...

原来这么严重，那我该怎么办？

出现肛门长包，绝不能抱有侥幸的心理，保持良好、乐观的心态，加强日常规律的体育运动。建议工作不要太疲劳，注意适当休息，一旦出现不适症状，要及时去医院就诊，不能认为出一点血没关系，只要“扛一扛”就好了，以免因此加重病情，延误治疗。必须尽早到医院诊断治疗。

先查后治，事半功倍

对于肛门长包等肛肠疾病的检查，合肥医博肛泰肛肠医院不仅采用权威肛肠专家的指诊和视诊，还通过科学的专业仪器——韩国肛门镜进行检查。合肥医博肛泰肛肠医院专家讲述，该设备采用先进的医用视频成像技术，深入病灶进行高分辨率图像采集，让医患清晰、准确、直观地了解病情。保证患者在轻松、舒适、无痛苦的环境中完成全面的肛周检查，准确率达99%以上。

美国PPH技术治疗

合肥医博肛泰肛肠医院专家讲述，美国PPH技术是国际领先的治痔新技术，该技术是建立在肛垫学说基础上，运用吻合器治疗环状脱垂痔的新技术，专门用于治疗外痔、以外痔为主的环状混合痔，不破坏肛垫正常生理功能且显着缩短手术时间并极大减轻术后疼痛的痔吻合术。

PPH术的独特治疗优势：微创、无痛苦、出血少、恢复快、无需住院、不影响工作和学习，是目前注重效率的白领人群及中、重度外痔患者治疗的选择之一！

【康复案例】

金先生今年57岁了，是名老作家。两年前发现自己屁股上长了个包，硬疙瘩似的，当时没当回事。可慢慢的疙瘩越长越大，开始肿胀疼痛。昨天上班时，不慎把疙瘩碰破了，屁股火辣辣的疼，血液、脓液不停地往外流，疼痛难忍。经人介绍，就来到了合肥医博肛泰肛肠医院就诊。 后确诊为高位复杂性肛瘘，经合肥肛泰医师治疗，一周后复查，患者排便好，无脓肿，伤口愈合好。三个月后回访，未复发。

合肥医博肛泰肛肠医院专家提醒，肛门长包是很多患者常咨询的肛门异常症状，且常被误认为是痔疮，滥用痔疮药治疗，或是不治疗而耽误了肛肠疾病的治疗时机，应及时到正规医院进行确诊，然后治疗，以免延误病情！