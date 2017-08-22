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肛门有坠痛感什么原因？合肥医博肛泰肛肠医院

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2017-08-22静静
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核心提示：肛门坠涨是怎么回事？肛门坠胀感是肛门直肠疾病特有的症状，因为直肠下段是由内脏神经支配为主，所以直肠部位患病，痛疼不明显而下坠感明显。

　　肛门坠涨是怎么回事？肛门坠胀感是肛门直肠疾病特有的症状，因为直肠下段是由内脏神经支配为主，所以直肠部位患病，痛疼不明显而下坠感明显。

　　当患了直肠炎、痢疾、溃疡性结肠炎时，病情越重，下坠感越明显，与此同时，会出现大便次数增多及脓血便。这种病需通过直肠镜、纤维肠镜检查及化验和病理检查才能确诊。

　　肛门坠胀感也是直肠癌的典型症状，由于直肠癌与一般炎性肠病一样，也有脓血便和便频，不容易区分，所以出现明显肛门坠胀感等症状，应及时就医治疗。在直肠癌晚期除坠胀感加重外，还会出现排便困难和剧烈痛疼。

　　老年性便秘引起的直肠粪块嵌塞，也可引起持续的肛门坠胀感、便频和稀便，但没有脓血。详细询问病史时，有数日没有大便的情况，指诊检查可触及干硬的巨大粪块，需手法抠出粪便，症状即可消除。

　　当直肠外生长有较大体积的平滑肌瘤、脂肪瘤、骶前囊肿时，也可引起肛门坠胀感。骶神经的某些病变以及肛门神经官能症，虽然没有实质性病变，也会出现肛门坠胀感，诊断时应详细检查，排除其他器质性病变后，才能下结论。

　　最后，合肥医博肛泰肛肠医生提醒患者：出现肛门坠胀一定要及时的到医院去检查治疗，有可能是痔疮等肛肠疾病，因此患者一定要重视！

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