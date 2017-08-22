胶囊肠镜检查多少钱？合肥医博肛泰肛肠医院

核心提示：MiroCam ?胶囊内镜的问世解决了检查盲区的问题，且检查时无需麻醉，只需吞服一粒小小的胶囊就能替代胃镜、肠镜、小肠镜，从口腔到肛门，从上消化道到下消化道，拍摄万张高清图片，让炎症无处可藏。

胃肠检查，向来是胃肠疾病患者比较关心的问题，检查方式也从超生到内镜再到无痛内镜;由于镜身长度问题，以上方式无法检查到近7米长的小肠黏膜，所以检查有盲区。

MiroCam ?胶囊内镜的问世解决了检查盲区的问题，且检查时无需麻醉，只需吞服一粒小小的胶囊就能替代胃镜、肠镜、小肠镜，从口腔到肛门，从上消化道到下消化道，拍摄万张高清图片，让炎症无处可藏。

胶囊内镜：消化道电子眼

“胶囊内镜”简单的说，就是胶囊大小的无线摄像机。检测者吞下这个无线小摄像机，全消化道的情况，全部拍下来，传输出去。让医生快速做出诊断。

▏MiroCam ?胶囊内镜的特点

扩展视野

真彩色图像拍摄，清晰微观，突破了小肠检查的盲区，大大提高了消化道疾病诊断检出率。

舒适自如

只需吞服一颗胶囊，检查过程也无需麻醉，不影响正常生活的工作。

安全卫生

胶囊为一次性使用，有效避免了交叉感染。胶囊外壳采用耐腐蚀一用高分子材料，对人体无毒、无刺激性，能够安全排出体外。

操作简便

告别繁琐的操作，医生只需回放胶囊所拍摄的影像资料，即可对病情做出诊断。

▏MiroCam ?胶囊内镜的试用人群

有以下临床症状者：

1.大便出血，隐血试验阳性、贫血者

2.不明原因消瘦者

3.持续性不明原因腹痛、腹泻1月以上

4.其他检查怀疑肠道疾病者

有高危因素者：

1.有肠道疾病家族史者

2.常发生口腔溃疡者，特别是青少年

3.长期服用有非甾体药物(包含小剂量阿司匹林)者