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胶囊肠镜检查多少钱？合肥医博肛泰肛肠医院

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2017-08-22静静
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核心提示：MiroCam　?胶囊内镜的问世解决了检查盲区的问题，且检查时无需麻醉，只需吞服一粒小小的胶囊就能替代胃镜、肠镜、小肠镜，从口腔到肛门，从上消化道到下消化道，拍摄万张高清图片，让炎症无处可藏。

　　胃肠检查，向来是胃肠疾病患者比较关心的问题，检查方式也从超生到内镜再到无痛内镜;由于镜身长度问题，以上方式无法检查到近7米长的小肠黏膜，所以检查有盲区。

　　MiroCam ?胶囊内镜的问世解决了检查盲区的问题，且检查时无需麻醉，只需吞服一粒小小的胶囊就能替代胃镜、肠镜、小肠镜，从口腔到肛门，从上消化道到下消化道，拍摄万张高清图片，让炎症无处可藏。

　　胶囊内镜：消化道电子眼

　　“胶囊内镜”简单的说，就是胶囊大小的无线摄像机。检测者吞下这个无线小摄像机，全消化道的情况，全部拍下来，传输出去。让医生快速做出诊断。

　　▏MiroCam ?胶囊内镜的特点

　　扩展视野

　　真彩色图像拍摄，清晰微观，突破了小肠检查的盲区，大大提高了消化道疾病诊断检出率。

　　舒适自如

　　只需吞服一颗胶囊，检查过程也无需麻醉，不影响正常生活的工作。

　　安全卫生

　　胶囊为一次性使用，有效避免了交叉感染。胶囊外壳采用耐腐蚀一用高分子材料，对人体无毒、无刺激性，能够安全排出体外。

　　操作简便

　　告别繁琐的操作，医生只需回放胶囊所拍摄的影像资料，即可对病情做出诊断。

　　▏MiroCam ?胶囊内镜的试用人群

　　有以下临床症状者：

　　1.大便出血，隐血试验阳性、贫血者

　　2.不明原因消瘦者

　　3.持续性不明原因腹痛、腹泻1月以上

　　4.其他检查怀疑肠道疾病者

　　有高危因素者：

　　1.有肠道疾病家族史者

　　2.常发生口腔溃疡者，特别是青少年

　　3.长期服用有非甾体药物(包含小剂量阿司匹林)者

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